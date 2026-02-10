예상대로였다...충격 골절상 최재훈 대신해, 김형준 WBC 대표팀 발탁 [공식발표]

최종수정 2026-02-10 11:36

예상대로였다...충격 골절상 최재훈 대신해, 김형준 WBC 대표팀 발탁 …
24일 오후 NC 다이노스 선수단이 인천공항을 통해 전지훈련이 열리는 미국으로 출국했다. 포즈를 취하고 있는 NC 김형준. 인천공항=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.01.24/

[스포츠조선 김용 기자] 예상대로.

월드베이스볼클래식(WBC)에 출전하는 한국 야구 국가대표팀이 엔트리 교체를 단행했다. 부상으로 이탈한 포수 최재훈(한화)을 대신해 김형준(NC)이 발탁됐다.

KBO는 10일 WBC 30인 엔트리 변경이 있다고 공식 발표했다. 전력강화위원회 회의 결과 김형준 교체로 가답이 잡혔다.

예정된 수순이었다.

선수들 부상 소식에 바람잘날 없는 월드베이스볼클래식(WBC) 대표팀이었다. 30인 최종 엔트리도 발표했는데, 또 부상자가 나왔다. 최재훈이었다.

대표팀은 부상 이슈로 인해 주전 유격수 김하성(애틀랜타)을 잃었다. 엄청난 타격. 공-수 모두에서 김하성 능력치를 100% 대체할 자원은 없다.

송성문(샌디에이고)도 옆구리 부상을 당했지만, 부상이 아니어도 출전 가능성이 낮았던 선수. 그 다음 뼈아픈 건 문동주(한화)였다.

문동주는 6일 열린 30인 엔트리 발표 때 명단에서 빠졌다. 한화의 호주 멜버른 캠프에서 컨디션을 끌어올리고 있었는데 어깨에 문제가 생긴 것. 이 소식을 일찌감치 전해들은 대표팀 류지현 감독은 과감하게 문동주 제외를 결정했다. 검진 결과 다행히 큰 부상은 아니고 염증 소견이 나왔지만, 대회에 맞춰 컨디션을 100% 끌어올리는 건 불가능하다는 판단에서였다.


예상대로였다...충격 골절상 최재훈 대신해, 김형준 WBC 대표팀 발탁 …
대한민국 야구대표팀이 일본 도쿄돔에서 열린 한일 친선전을 마치고 17일 김포국제공항을 통해 귀국했다. 입국장을 빠져나가는 최재훈과 최준용의 모습. 김포공항=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.11.17/

원태인(삼성)이라는 에이스에 산전수전 다 겪은 '괴물' 류현진(한화)이 있지만 문동주는 대표팀 선발진에서 없어서는 안될 선수로 성장한게 사실. 원태인이 안정감에서 앞선다면, 문동주는 구위로 상대를 찍어누를 수 있는 선발 자원이었다. 분명 중요한 경기에 역할을 해줘야 할 선수였는데, 대표팀은 귀중한 선발 투수를 잃게 됐다.

그 충격이 가시기도 전에 또 한화발 부상 소식이 나왔다. 이번에는 베테랑 포수 최재훈이었다. 한화 캠프 훈련 도중 수비시 공을 받다 손가락을 다쳤고, 골절 판정을 받았다. 최소 1달 이탈이다. WBC 출전은 사실상 물건너갔다.

물론 대표팀 주전 포수는 박동원(LG)이다. 최재훈은 백업 역할을 할 전망이었다. 하지만 박동원 혼자 모든 경기를 뛸 수는 없다. 이번 대표팀 포수 엔트리는 2명 뿐이었다. 최재훈의 역할도 중요했다.

또 최재훈은 37세 나이에 사실상 처음 국가대표 타이틀을 달았다. 이전 대표팀으로 국제대회 출전 경험이 있지만, 2군이나 군경 선수들이 모인 팀이었다. 수비형 포수로 묵묵히, 성실히 쌓아온 기량을 이제서야 인정받아 야구 선수들의 꿈의 무대에 나가기 직전이었는데 하루 아침에 그 꿈이 산산조각 나버리고 말았다.

최재훈 입장에서는 땅을 치고 후회할 일. 너무 안타까운 사고다. 하지만 대표팀 입장에서는 불행 중 다행이었다. 그나마 백업 포수 자리에는 대체 후보가 있었다. 김형준(NC)이다.

차세대 포수들 중 공-수 모두에서 가장 앞선다는 평가를 받는다. 이미 국가대표팀 경험도 있었고, 대표팀 코칭스태프 신뢰도 컸다. 사실 김형준이 멀쩡했다면, 최재훈이 기회를 얻지 못했을 수 있다. 하지만 김형준이 지난해 포스트시즌 종료 후 손바닥 골절상으로 인해 자리를 비워야했고, 이에 고심하던 류 감독이 평소 눈여겨보던 최재훈에게 기회를 주게 된 것이다. 최재훈은 지난해 말 체코-일본 평가전과 1월 사이판 전지훈련에서 성실하고 모범적인 자세를 보이며 최종 엔트리에 승선하게 됐다.

김형준이 부상에서 회복해 NC 스프링 캠프에서 멀쩡하게 훈련하고 있었지만, 류 감독 스타일상 함께 고생한 최재훈을 내치고 가는 결정을 할 수는 없었다. 하지만 불의의 부상이 최재훈의 발목을 잡고 말았다. 반대로 김형준에게는 포기해야 했던 기회를 다시 잡을 찬스가 될 수 있다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 정다빈, '뉴논스톱' 남기고 떠난 27세 비극...오늘(10일) 19주기

2.

태진아 치매 아내, 상태 더 악화됐다...의사 "중증 치매" 진단에 눈물 (조선의)

3.

"한 남자=전현무?" 저격설 재점화…박나래 주사이모, '남겼다 지웠다' SNS 행보

4.

'54세' 배기성, 12살 연하♥와 2세 도전...."늦었지만 아이 갖고 싶다" (조선의)

5.

풍자, "연예인병 걸린 인기 아이돌" 최측근 폭로..."와인 8병 마셨다"

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 쾌거! '18세 소녀'가 해냈다...부상도 막지 못한 유승은, 빅에어 사상 첫 동메달+韓설상 첫 여자 메달 주인공 '우뚝'

2.

"아이돌이다→왜 이렇게 예뻐!" 日 열도 더 난리 났다…'韓 전현직 피겨 요정' 임은수→신지아 '비주얼' 감탄 폭발

3.

"34년만의 최고랭킹!" '2005년생 빙속신성' 이나현, 첫 올림픽서 韓여자1000m 9위 '사상 첫 톱10' 미소... "1000m 발전 가능성 봤다"[밀라노live]

4.

"500m 감각 예열" '빙속신성'이나현 1000m 9위'韓 첫 톱10', 김민선 18위...'네덜란드 미녀 스타' 레이르담 깜짝 금![밀라노live-속보]

5.

[밀라노 LIVE]'시련 끝에 활짝 핀 꽃' 선수 포기 고민했던 18세 '에어 승은', 올림픽에서 '크게' 날아올랐다

스포츠 많이본뉴스
1.

초대형 쾌거! '18세 소녀'가 해냈다...부상도 막지 못한 유승은, 빅에어 사상 첫 동메달+韓설상 첫 여자 메달 주인공 '우뚝'

2.

"아이돌이다→왜 이렇게 예뻐!" 日 열도 더 난리 났다…'韓 전현직 피겨 요정' 임은수→신지아 '비주얼' 감탄 폭발

3.

"34년만의 최고랭킹!" '2005년생 빙속신성' 이나현, 첫 올림픽서 韓여자1000m 9위 '사상 첫 톱10' 미소... "1000m 발전 가능성 봤다"[밀라노live]

4.

"500m 감각 예열" '빙속신성'이나현 1000m 9위'韓 첫 톱10', 김민선 18위...'네덜란드 미녀 스타' 레이르담 깜짝 금![밀라노live-속보]

5.

[밀라노 LIVE]'시련 끝에 활짝 핀 꽃' 선수 포기 고민했던 18세 '에어 승은', 올림픽에서 '크게' 날아올랐다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.