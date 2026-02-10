대충격! 4명 동시퇴장. NBA 집단 난투극 발발. 디트로이트-샬럿전 듀렌vs디아바테 1차 난투극, 브릿지스vs스튜어트 2차 난투극

|
|
|
[스포츠조선 류동혁 기자] NBA에서 집단 난투극이 일어났다. 무려 4명의 선수가 동시에 퇴장을 당했다.
디트로이트 핵심 빅맨 제일런 듀런이 포스트 업 공격을 시도하고 있었다. 샬럿 빅맨 무사 디아바테가 끈질긴 수비를 했다.
얼굴을 맞고 격분한 디아바테는 그대로 달려들어 펀치를 날렸다. 디트로이트 베테랑 포워드 토바이어스 해리스가 디아바테의 몸통을 붙잡고 말렸지만, 소용이 없었다. 펀치를 듀렌이 피하자 디아바테는 더욱 급발진했다.
그대로 달려들어 듀렌에게 또 다시 펀치를 날렸고, 결국 양팀 선수단 모두 코트에 나섰다. 샬럿 코칭스태프와 선수단은 디아바테를 온몸으로 막았다.
그런데, 옆에 있던 브릿지스가 급발진, 듀렌에게 펀치를 날리면서 '2차전'이 시작됐다. 벤치에서 상황을 지켜보던 디트로이트 아이재아 스튜어트가 흥분, 브릿지스에게 돌격하면서 또 다시 충돌이 일어났다.
듀렌과 디아바테의 충돌로 시작된 난투극은 브릿지스와 듀렌으로 이어진 뒤 스튜어트가 '참전'했고, 이후 양측 선수들의 적극적 중재로 종료됐다.
결국 난투극의 '주역'인 듀렌, 디아바테, 브릿지스, 스튜어트는 모두 퇴장을 당했다.
이날 경기는 디트로이트가 샬럿을 접전 끝에 110대104로 제압했다. 디트로이트는 에이스 케이드 커닝햄이 31득점, 8리바운드, 7어시스트의 '트리플 더블급' 맹활약을 펼쳤고, 샬럿은 콘 크니펠(20득점)과 브랜든 밀러(24득점), 라멜로 볼(20득점)이 고군분투했다.
난투극을 벌인 4명의 선수는 이날 경기 즉각적 퇴장과 함께 추가 징계가 불가피한 상황이다. 류동혁 기자 sfryu@sportschosun.com