'전반전에 골이 터질까?'…베트맨, MLS 개막전 대상 승부예측 프로모션 개시

기사입력 2026-02-10 11:07


서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 발행하는 체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜가 공식 인터넷 발매 사이트 베트맨을 통해
'MLS 개막전 선택의 순간!' 프로모션을 실시한다.

'MLS 개막전 선택의 순간!' 프로모션은 미국 메이저리그사커(MLS) 개막전을 앞두고 스포츠팬들이 관전의 재미를 높일 수 있도록 마련됐다. 이번 프로모션은 9일부터 오는 22일 오전 11시30분까지 진행되며, 'MLS 개막전 경기 전반전에 득점이 나올지 여부(O·X)'를 예측하는 방식으로 참여할 수 있다.

대상 경기는 22일 오전 11시 30분(한국시각) 미국 로스앤젤레스 메모리얼 콜로세움에서 열리는 LA FC와 인터 마이애미전이다. MLS 사무국 역시 손흥민과 리오넬 메시의 맞대결로 압축되는 '빅 이벤트'에 심혈을 기울이고 있다.

정답 응모는 1인 1회로 제한되며, 당첨자 발표는 27일 베트맨 공식 홈페이지를 통해 확인할 수 있다. 경기 결과를 맞힌 정답자 전원에게는 벳볼 200개가 지급될 예정이며, 정답자 중 추첨을 통해 선정된 5000명에게는 벳머니 2000원이 추가로 제공된다.

프로모션을 통해 지급되는 벳머니는 실제 투표권 구매에만 사용할 수 있으며, 적립일로부터 7일 이내 사용하지 않을 경우 자동 소멸된다. 벳머니는 현금이나 예금으로 전환되지 않는다는 점을 유의해야 한다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 프로모션은 전반전 득점 유, 무라는 간단한 선택만으로 스포츠팬들이 부담 없이 참여할 수 있도록 기획됐다"며 "손흥민과 리오넬 메시의 맞대결이 예상되는 MLS 개막전을 보다 흥미롭게 즐길 수 있는 계기가 되길 바란다"고 전했다.

한편, 이번
'MLS 개막전 선택의 순간!' 프로모션에 대한 자세한 내용과 참여 방법은 베트맨 이벤트 페이지를 통해 확인할 수 있다.

