"18세 유승은의 담대한 도전, 국민 모두에 경이로움과 감동" 이재명 대통령, 女스노보드 사상 첫 메달에 뜨거운 축하[밀라노 스토리]

이재명 대통령이 대한민국 여자 스노보드 사상 첫 올림픽 메달 역사를 쓴 '18세 강심장 보더' 유승은(용인 성복고)에게 뜨거운 축하의 메시지를 전했다.
유승은은 10일(한국시각) 이탈리아 리비뇨 스노파크에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 스노보드 여자 빅에어 결선에서 1, 2차 시기 합산 171.00점으로 무라세 고코모(일본·179점), 조이 사도스키 시넛(뉴질랜드·172.25점)에 이어 3위에 올랐다. 이번 대회 팀코리아의 두 번째 메달, 한국 여자 스키·스노보드 선수 최초, '속도가 아닌 연기로 승부'하는 스노보드 프리스타일에서 한국 최초의 올림픽 메달 역사를 썼다.
유승은의 '빅에어'는 '아파트 15층' 높이서 쾌속 활강한 뒤 서너 바퀴를 눈깜짝할새 날아오르는 전세계 '강심장' 보더들만의 '원샷원킬' 종목이다. 더 높이 날아오르기 위해 넘어지고 쓰러지는 것이 일상인 종목, 도전을 두려워하지 않는 '앙팡테리블' 유승은에게도 부상은 필연이었다. 2024년 10월, 발목 골절 이후 1년간 부상 악령에 시달렸지만 포기하지 않았다. 넘어져도 쓰러져도 다시 일어났다. 덕분에 대한민국 동계 스포츠의 꿈, 소녀의 상상은 현실이 됐다. 첫 올림픽 무대에서 한번도 눈위에서 성공한 적 없는 1440도 기술에 거침없이 도전한 패기는 눈부셨다. 부상 트라우마마저 이겨낸 '10대 보더'의 무한 열정, 포기를 모르는 투혼에 올림픽의 신이 메달로 응답했다.
이 대통령은 10일 SNS를 통해 "불과 열여덟의 나이로 첫 도전에 나선 올림픽 무대에서 거둔 동메달은 대한민국 스노보드 역사에 새로운 이정표를 세웠다"면서 "스노보드 빅에어와 같이 위험 부담이 큰 종목에서 유승은 선수가 보여준 담대한 도전 정신과 흔들림 없는 집중력은 국민 모두에게 경이로움과 큰 감동을 안겨주었다. 참으로 자랑스럽다"며 기쁨을 표했다.
"지난 1년간 연이은 부상으로 쉽지 않은 시간을 보내셨다고 들었다. 다시 눈 위로 돌아오기 위해 재활에 매진하며 긴 회복의 시간을 견뎌낸 끝에 이뤄낸 오늘의 성과이기에 더욱 뜻깊다"면서 "앞으로 더 높이 도약하며 대한민국 스포츠의 새 역사를 써 내려가 주시길 기대한다"는 응원의 메시지를 전했다. 아래는 이재명 대통령의 SNS 축전 전문이다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
<연이틀 이어진 대한민국 설상 종목의 기적>
2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 대한민국 국가대표 선수단의 두 번째 메달, 또다시 설상 종목에서 탄생했습니다.
스노보드 여자 빅에어에서 동메달을 거머쥔 유승은 선수에게 뜨거운 축하를 전합니다.
불과 열여덟의 나이로 첫 도전에 나선 올림픽 무대에서 거둔 동메달은 대한민국 스노보드 역사에 새로운 이정표를 세웠습니다.
스노보드 빅에어와 같이 위험 부담이 큰 종목에서 유승은 선수가 보여준 담대한 도전 정신과 흔들림 없는 집중력은 국민 모두에게 경이로움과 큰 감동을 안겨주었습니다. 참으로 자랑스럽습니다.
지난 1년간 연이은 부상으로 쉽지 않은 시간을 보내셨다고 들었습니다. 다시 눈 위로 돌아오기 위해 재활에 매진하며 긴 회복의 시간을 견뎌낸 끝에 이뤄낸 오늘의 성과이기에 더욱 뜻깊습니다.
앞으로 더 높이 도약하며 대한민국 스포츠의 새 역사를 써 내려가 주시길 기대합니다. 유승은 선수가 걸어갈 모든 여정을 힘껏 응원하겠습니다