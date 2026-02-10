홍진경, 딸 '성형 의혹'으로 악플 쏟아졌는데…이동휘 "삼촌도 부탁해"

기사입력 2026-02-10 16:40


홍진경, 딸 '성형 의혹'으로 악플 쏟아졌는데…이동휘 "삼촌도 부탁해"

[스포츠조선 이우주 기자] 모델 홍진경의 딸 라엘 양의 얼굴 보정으로 온라인이 발칵 뒤집힌 가운데, 배우 이동휘가 유쾌한 복수에 성공했다.

앞서 온라인 커뮤니티에서는 해외로 유학 간 라엘 양의 근황이 공개돼 화제가 됐다. 라엘 양의 외모가 몰라보게 달라졌기 때문. 이에 성형 의혹까지 일자 홍진경은 "그거 다 보정이다", "지금 연락이 안 된다"고 토로했다. 이와 함께 홍진경은 오해를 방지하기 위해 라엘 양의 보정 전후 사진까지 올리는 초강수를 뒀다. 이는 자신은 물론 딸에게까지 악플이 쏟아지자 딸을 지키기 위한 최선의 선택. 홍진경은 "라엘이랑 협의 된 거냐"는 유튜버 궤도의 질문에 "사태가 심각해서 그냥 올린다. 내가 아주 미성년자 딸 턱 깎아준 엄마가 됐다. 아주 미쳐 얘 때문에"라고 보정 전 사진을 게재한 이유를 밝혔다.


홍진경, 딸 '성형 의혹'으로 악플 쏟아졌는데…이동휘 "삼촌도 부탁해"
이후 홍진경은 8일 "라엘이 연락됐어요. 걱정 끼쳐드려 죄송합니다"라며 라엘 양과 나눈 대화를 공개했다. 홍진경은 라엘 양에게 "지금 농담이 나오냐. 너 진짜 그러지마. 사람들이 다 놀랬어. 학생이 그렇게 야한 화장하고 성형한 줄 알고"라고 토로했고 라엘 양은 "이렇게라도 내 멘탈을 지켜야 한다. 인간승리로"라며 과한 보정의 이유를 밝혔다.

이 가운데 배우 이동휘도 등판했다. 이동휘는 "라앨아 삼촌 사진도 부탁해~"라며 유쾌하게 댓글을 달아 웃음을 안겼다. 특히 이동휘는 라엘 양의 이름을 '라앨'로 적으며 유쾌한 복수에 성공했다. 홍진경이 이동휘의 이름을 몇 년 째 '이동희'라고 잘못 부르고 있기 때문. 홍진경이 이름을 잘못 부를 때마다 이동휘가 정정하지만, 홍진경은 아랑곳하지 않고 이동휘의 이름을 계속 '이동희'로 불러 웃음을 안겼다. 이 내용이 SNS에 공개되면서 화제가 되자 이동휘는 "감사해요 진겅 누나"라고 화답해 웃음을 더했다.

wjlee@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

1억 5천 침대·4천만원 소파...소녀시대 윤아 집 인테리어 맡은 박치은 집 공개

2.

최선규 前아나, 3세 딸 트럭 교통사고로 즉사→기적 같은 소생 "핏덩어리 뱉고 살아나"

3.

진화, 함소원母에 문전박대 당하더니…돌연 韓 떠난다 "내일 밴쿠버"

4.

남창희, 조세호 따라 '억대' 신라호텔行…"결혼식장까지 똑같네" 소름 돋는 우정

5.

'싱글맘' 한그루, 청담동 집 공개...쌍둥이 육아 고충 토로 "솔직히 벅차"

연예 많이본뉴스
1.

1억 5천 침대·4천만원 소파...소녀시대 윤아 집 인테리어 맡은 박치은 집 공개

2.

최선규 前아나, 3세 딸 트럭 교통사고로 즉사→기적 같은 소생 "핏덩어리 뱉고 살아나"

3.

진화, 함소원母에 문전박대 당하더니…돌연 韓 떠난다 "내일 밴쿠버"

4.

남창희, 조세호 따라 '억대' 신라호텔行…"결혼식장까지 똑같네" 소름 돋는 우정

5.

'싱글맘' 한그루, 청담동 집 공개...쌍둥이 육아 고충 토로 "솔직히 벅차"

스포츠 많이본뉴스
1.

이강인 경사났네 경사났어! 레알 2000억 장전 'PSG 미드필더' 영입 추진…'월드클래스' 리빌딩 핵심→LEE에겐 특급 기회다

2.

[단독 인터뷰]"복사뼈 골절 정도가 아니었다" '유승은 멘토' 주치의도 놀란 '1440도 괴물소녀'의 타고난 '중꺾마'...SON사진 보여주며 '시련 없는 선수는 없다'[밀라노-코르티나 비하인드스토리]

3.

코치진이 무려 50명! KIA가 꿈꾸는 야망…SSG '역대 최다' 67명 등록 → 키움 '신인 7명'

4.

'최재훈 충격 부상 이탈' WBC 대체자 벌써 한국으로 떠났다

5.

돌아온 '투수 오타니' 미쳤다! 사이영상까지 노립니다…야마모토와 집안싸움 예고→"2026시즌 풀타임 기대 커"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.