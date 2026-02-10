박나래, 12일 강남경찰서 출석..첫 피고인 조사 받는다

기사입력 2026-02-10 18:00


[스포츠조선 김소희 기자] 갑질 의혹에 휘말린 방송인 박나래가 오는 12일 피고소인 신분으로 첫 경찰 조사를 받는다.

10일 박나래 측은 "오는 12일 오후 2시 30분 서울 강남경찰서에 출석해 조사를 받을 예정"이라고 밝혔다. 박나래가 피고소인 신분으로 직접 경찰에 출석하는 것은 이번이 처음으로, 조사 과정에서 박나래가 직접 입장을 밝힐지 여부에도 관심이 쏠린다.

박나래는 지난해 12월부터 전 매니저 2인과의 갈등이 불거지며 법적 공방을 이어오고 있다. 전 매니저들은 박나래를 상대로 특수상해, 명예훼손, 정보통신망법 위반, 의료법 위반 등의 혐의로 고소장을 제출했다. 경찰은 이와 관련해 이른바 '주사이모' 의혹 등 추가로 제기된 쟁점들에 대해서도 함께 수사를 진행 중인 것으로 알려졌다.

박나래와 관련된 사건은 총 7건으로, 이 가운데 6건은 강남경찰서에서, 1건은 용산경찰서에서 병행 수사되고 있다.

이에 맞서 박나래 역시 전 매니저들을 공갈미수와 업무상 횡령 혐의로 용산경찰서에 고소한 상태다. 현재 양측 모두 고소인 조사는 마친 것으로 전해졌다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com



