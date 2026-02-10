박나래, 12일 강남경찰서 출석..첫 피고인 조사 받는다

|
[스포츠조선 김소희 기자] 갑질 의혹에 휘말린 방송인 박나래가 오는 12일 피고소인 신분으로 첫 경찰 조사를 받는다.
박나래와 관련된 사건은 총 7건으로, 이 가운데 6건은 강남경찰서에서, 1건은 용산경찰서에서 병행 수사되고 있다.
이에 맞서 박나래 역시 전 매니저들을 공갈미수와 업무상 횡령 혐의로 용산경찰서에 고소한 상태다. 현재 양측 모두 고소인 조사는 마친 것으로 전해졌다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com
기사입력 2026-02-10 18:00
