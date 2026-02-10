임우일, '서민 코스프레' 논란에 분노 "제네시스 타는 게 그렇게 잘못한 거냐"

기사입력 2026-02-10 15:33


[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 임우일이 서민 코스프레 논란에 분노했다.

9일 유튜브 콘텐츠 'B급 청문회'에서는 '보여주기식 서민 코스프레?'라는 제목의 쇼츠 영상이 게재됐다.

연예계 대표 '짠남자' 임우일은 "제가 차를 좋아하는 것도 아니고 옷을 좋아하는 것도 아니"라며 물욕이 없다고 밝혔다. 하지만 남호연은 "잠시만요. 물욕이 없고 차 욕심이 없냐. 얼마 전에 제네시스로 바꿨죠?"라고 폭로했고 임우일은 "제네시스라고 하면 다들 놀란다. 제가 전에 몰았던 차가 오른쪽 창문이 안 닫힌다"고 밝혔다.


하지만 남호연은 "우일이 형이 친밀감 때문에, 캐릭터상으로 보여주기식 서민 코스프레를 한다더라. 뒤에 페라리, 람보르기니 다 있는데"라고 가짜뉴스를 퍼뜨렸다. 이에 임우일은 "제가 2천만 원대 중고차 산 건 왜 그렇게 (뭐라 하냐.) 43살에 2천만 원짜리 중고차 산 게 그렇게 잘못된 거냐. 조선시대였으면 고인이었어. 43살이면 없다고. 살 수 있잖아"라고 울분을 터뜨렸다.

이에 남호연은 "당신이 잘 나갔으면 좋겠다. 더 잘나갔으면 좋겠다. 근데 왜 거지 코스프레를 하냐. 왜 서민 코스프레를 하냐"고 맞서 웃음을 안겼다.

분위기를 수습하기 위해 최성민은 "오늘 뭐 타고 왔냐"고 물었고 임우일은 "오토바이 타고 왔다"고 답했다. 이에 최성민은 "왜 제네시스 안 타고 오토바이를 탔냐"고 거들어 웃음을 더했다.

슌보이는 "혹시 앞에 있는 초록색 오토바이냐. 그거 엄청 비싼 거다"라고 말했고 임우일은 "돈 많은 형님이 줬다"고 해명했다.

wjlee@sportschosun.com

