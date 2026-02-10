[공식발표]"신상우호 비즈니스 탄다!" 호주 여자아시안컵 월드컵 티켓 도전! 지소연X최유정X김신지 '신구조화'

|
[스포츠조선 전영지 기자]신상우 감독이 이끄는 대한민국 여자축구 국가대표팀이 전원 비즈니스석을 타고 2026년 여자 아시안컵에 나선다.
26명 명단에는 지소연, 김혜리(이상 수원FC 위민), 장슬기(경주 한수원) 등 주축 선수들이 포함됐다. 'WK리그 도움왕' 최유정(화천KSPO), 신인왕 우서빈(서울시청)을 비롯 리그 베스트11에 선정된 이민화(화천KSPO), 김민지(서울시청) 등도 발탁됐다.
해외파는 정민영, 추효주(이상 오타와 래피드FC), 강채림(몬트리올 로즈FC), 케이시 유진 페어(엔젤시티FC), 신나영(브루클린 FC), 김신지(레인저스WFC), 박수정(AC밀란), 전유경(몰데FK) 등 8명이다.
이번 아시안컵에는 총 12개 팀이 3개조로 나뉘어 출전하며, 각 조 1, 2위와 조 3위 팀 중 상위 2개 팀이 8강에 진출한다. 4강 진출 4개 팀과 함께, 8강 탈락 팀 가운데 플레이오프에서 승리한 2개 팀까지 총 6개 팀이 2027년 브라질 여자월드컵 본선 티켓을 획득한다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
◇2026 AFC 여자 아시안컵 참가 선수 명단(26명)
GK : 김민정(인천 현대제철), 류지수(세종 스포츠토토), 우서빈(서울시청)
DF : 신나영(브루클린 FC, 미국), 추효주(오타와 래피드FC, 캐나다), 고유진(인천 현대제철), 김진희, 장슬기(이상 경주 한수원), 김혜리(수원FC 위민), 노진영(문경 상무), 이민화(화천KSPO)
MF : 강채림(몬트리올 로즈FC, 캐나다), 김신지(레인저스WFC, 스코틀랜드), 박수정(AC밀란, 이탈리아), 정민영(오타와 래피드FC, 캐나다), 김민지(서울시청), 문은주(화천KSPO), 박혜정(인천 현대제철), 지소연, 최유리(이상 수원FC 위민), 송재은, 이은영(이상 강진여자축구단)
FW : 케이시 유진 페어(엔젤시티FC, 미국), 전유경(몰데FK, 노르웨이), 손화연(강진여자축구단), 최유정(화천KSPO)