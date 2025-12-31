지코 "낮술은 사실상 처음…혼술 루틴은 '집관'→격투기 영상·OTT 자주…

|
[스포츠조선 고재완 기자] 이은지와 지코가 같은 '혼술' 취향으로 친구가 됐다.
지코는 "낮술은 사실상 처음"이라고 말하며 "술 프로그램 촬영 경험은 있지만, 해질 무렵 시작했다. 이렇게 밝을 때 마시는 건 처음이다"라고 털어놨다. 이어 "요산 수치가 높아서 소주로 간다"고 전하기도 했다.
이어 지코는 "술을 늦게 배웠다"며 "예전엔 공연 뒤풀이에서도 한 모금 하고 집에 갔다. 그런데 30대에 들어서면서 집에 남아 있던 '초록병'들이 눈에 들어왔다. 친구들이 와서 두고 간 술이 있지 않냐"며 "어느 날 그 술을 꺼내 '한 번 대화를 해보자'는 마음으로 마셔봤고 그 순간이 전환점이었다. 예전에 알던 맛이 아니라, 쓰기만 한 게 아니라 달게 느껴졌다"는 고백했다.
이은지의 혼술 루틴도 결이 비슷했다. 이은지는 "퇴근하고 좋아하는 영상 틀어놓고 혼자 한잔하는 걸 좋아한다"며 '혼술 동맹'을 맺었다. "어색할 수 있다"는 오프닝 멘트가 무색하게, 두 사람은 소주잔이 몇 번 오가자 "우리 오늘부터 친구"로 정리했다. 호칭도 '코야(Co-ya)', '지야(Ji-ya)'로 장난스럽게 갈아탔다.
지코는 새 싱글 'DUET'과 굿즈(머치) 앨범 이야기를 하며 '주얼리 박스' 콘셉트를 소개했고, 이은지는 "라이브 커머스 같다"며 리액션을 폭발시켰다. 여기에 크러쉬(효섭)에게 전화를 걸어 "콘서트 왜 초대 안 했냐"는 투정까지 얹기도 했다.
