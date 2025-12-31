[SC이슈] “가발 씨운 지석진 왜 무관?” SBS 이상민 대상에 여론 싸늘…홀대 논란 재점화
[스포츠조선 조민정 기자] '런닝맨' 장수 멤버로 SBS 주말을 책임져 온 방송인 지석진을 향한 SBS의 반복되는 싸늘한 선택이 올해도 시청자들의 눈살을 찌푸리게 만들었다.
'2025 SBS 연예대상'에서 이상민이 생애 첫 개인 대상을 수상했지만 축하의 분위기 한편에는 또다시 "왜 지석진은 아니냐"는 거센 여론이 뒤따랐다. 수년째 강력한 대상 후보에만 머물고 있는 지석진을 향한 SBS의 결정이 반복되자 시청자들은 "이쯤 되면 홀대가 맞다"며 불만을 쏟아내고 있다.
지난 난진30일 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서 이상민은 대상 수상자로 호명됐다. 2021년 '미운 우리 새끼' 팀 단체 대상 이후 첫 개인 대상이다.
무대에 오른 이상민은 "오늘은 서장훈 씨, 지석진 형님 세 사람이 같이 받았으면 좋았겠다는 생각이 들어 죄송하다"며 "제가 대상을 받으리라고 상상도 못 했다"고 고개를 숙이며 첫 소감을 전했다. 이어 "'미운 우리 새끼'를 통해 제 인생이 다시 시작됐다. 어머니를 떠나보낸 뒤 힘든 시기를 지나 결혼까지 했다"며 지난 몇 년간의 굴곡진 시간을 회상했다.
이날 대상 후보에는 이상민뿐 아니라 유재석, 전현무, 탁재훈, 신동엽, 서장훈, 지석진 등이 이름을 올렸다. 특히 지석진은 2021년부터 꾸준히 대상 후보에 올랐지만 여전히 빈손에 그쳤다. 2021년에는 대상 후보로 유력하게 거론됐음에도 '명예사원상'을 받아 논란이 일었고, 올해 역시 유력 후보였음에도 결과는 또다시 무관이었다.
수상 직후 여론은 빠르게 갈렸다. 현장에서도 유재석이 "받게 된다면 지석진 형님이었으면 좋겠다"고 말하며 사실상 공개 지지를 보냈지만, 결과는 또다시 지석진을 비켜갔다. 시청자들은 "또 희망고문이냐", "줄 것처럼 분위기 만들어놓고 중요한 순간에 빼버린다", "SBS는 지석진에게 왜 이러는지 이해가 안 된다"며 불만을 쏟아냈다.
이상민 역시 이러한 분위기를 의식한 듯 "여러분이 '왜 이상민이냐'고 생각하실 수도 있다"며 솔직한 심정을 덧붙였다. 팬들과 누리꾼 사이에서는 '지석진 홀대 논란'이 다시금 고개를 들며 시상 기준에 대한 의문이 이어지고 있다.
조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com
