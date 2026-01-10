신봉선, 11kg 빼고 아이유 닮은꼴 자랑하더니...3살 연하男 관심 폭발 "남자로 어필"('아는형님')
[스포츠조선 정안지 기자] 양상국이 3살 연상의 신봉선에 직진 플러팅을 해 눈길을 끌었다.
10일 방송된 JTBC '아는 형님'에는 코미디언 신봉선, 양상국, 곽범, 이선민, 이재율이 출연했다.
이날 신봉선은 '볼 때마다 예뻐진다'는 말에 "워낙에 없이 시작해서..."라며 웃었다. 이에 강호동은 "KBS 활동 할 때도 희극인실에서 봉선이가 유독 인기가 많았다"고 했고, 이수근은 "상국이도 좋아했던 걸로 알고 있다"고 했다.
이에 양상국은 "선배님이 워낙 잘 나가고 후배들을 잘 챙겨줬다. 이원구, 나 이런 애들이 좋아했다"며 인정했다.
신봉선은 "개그맨 중에서도 센스 있고 인기 많은 남자보다 정말 순수한 애들이 날 좋아해줬다"면서 "솔직히 나도 내 스타일이 있고 그때는 잠깐 못 들은 척 했다고 해 웃음을 안겼다.
이에 양상국은 "지금은 어떠냐. 오랜만에 보니까 예뻐졌다"며 플러팅했고, 신봉선은 "상국이 너무 괜찮다"고 했다. 그러면서 "너는 진짜 그대로다"고 해 웃음을 안겼다.
이어 신봉선은 "내가 아직도 혼자니까 주변에서 짝을 찾아주려고 한다. 얼마 전에 개인 유튜브에서 유민상 오빠랑 커플이 되는 콩트를 찍었다"며 "댓글에 '기사 난 김에 결혼해라'고 하더라. 상국이도 그런 거 아닐까"라고 했다.
그러자 양상국은 "민상이 형은 안 된다. 결혼해도 못 산다. 건강이 안 좋다"며 "그 형보단 내가 났다"고 해 웃음을 자아냈다. 이를 들은 신봉선은 "정말 나한테 남자로서 어필하고 싶은거냐"며 진지하게 물었고, 양상국은 "고민해보자"고 해 웃음을 안겼다.
