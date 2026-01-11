[U-23 아시안컵]우즈벡-이란 비겼다! 이민성호 '죽음의 조' 2점차 대혼란→韓 아슬아슬 1위…방심은 금물

[스포츠조선 윤진만 기자]이민성호가 속한 2026년 아시아축구연맹(AFC) U-23 아시안컵 조별리그 C조가 대혼란에 빠졌다. 누구라도 '광탈'할 가능성이 있다.
대한민국 U-23 축구대표팀이 10일(한국시각) 사우디아라비아 리야드의 알 샤밥 스타디움에서 열린 레바논과의 C조 2차전에서 이현용(수원FC) 정재상(대구FC) 강성진(수원 삼성) 김태원(카탈레 도야마)의 연속골로 4대2 대역전극을 펼치며 대회 첫 승을 거둔 가운데, 뒤이어 열린 우즈베키스탄과 이란의 맞대결이 득점없이 0대0 무승부로 끝났다.
이로써 1차전에서 이란과 졸전 끝에 0대0으로 비긴 한국은 2경기에서 1승 1무 승점 4를 획득하며 조 선두로 점프했다. 1차전에서 레바논을 3대2로 꺾은 우즈벡과 승점 4로 동률을 이뤘고, 득실차에서 1골 앞섰다. 한국이 +2, 우즈벡이 +1이다. 레바논전 4골이 순위 싸움에 긍정적인 영향을 끼쳤다.
사진제공=대한축구협회
한국과 우즈벡의 뒤를 이어 이란이 2전 2무 승점 2로 3위에 랭크했다. 16개팀이 참가하는 U-23 아시안컵에선 4개조 1, 2위 8개팀이 8강 진출권을 획득한다. 3위 와일드카드가 따로 없어 무조건 2위 안에 입상해야 한다. 현재 한국과 우즈벡이 유리한 고지를 점한 것은 사실이나, 이란과의 승점차가 2라는 점을 고려할 땐 방심은 금물이다. 레바논은 2전 전패로 최종전 결과와 상관없이 조기 탈락이 확정됐다. 한국-우즈벡-이란 세 팀 중 두 팀이 8강 티켓을 거머쥐고, 한 팀은 무조건 탈락 고배를 마신다. 조 추첨 당시부터 '죽음의 조'로 꼽힌 조답다.
10일 현재 2경기씩 치른 A조~C조에서 1위와 3위의 승점차가 2점 이하인 곳은 C조뿐이다. A조에선 김상식 감독이 이끄는 조 1위 베트남(승점 6)과 개최국인 3위 사우디아라비아(승점 3)가 3점차다. B조에선 일본이 2전 전승 승점 6으로 가장 먼저 8강 티켓을 거머쥐었다. 3위 시리아(승점 3)와 3점차지만, 1차전에서 시리아를 5대0으로 대파해 승자승에서 앞섰다.
이민성호는 13일 프린스 파이살 빈 파흐드 스포츠시티에서 우즈벡과 C조 최종전을 펼친다. 승점-승자승-득실차-다득점순인 순위 산정 방식에 따라 이 경기에서 비기기만 해도 동시에 펼쳐지는 이란-레바논전 결과와 상관없이 최소 2위로 8강에 오른다. 우즈벡을 꺾으면 2승 1무 승점 7로 조 1위를 확정한다. 우즈벡에 패하더라도 이란이 레바논에 패하면 조 2위로 8강행 티켓을 얻을 수 있다. 최악의 시나리오는 '한국패-이란승'이다. 득실차에 의해 충격의 탈락 고배를 마실 가능성도 있다. 한국은 2013년 초대대회 이후 단 한 번도 조별리그에서 떨어진 적이 없다.
출처=아시아축구연맹 SNS
1위를 해야 할 이유는 차고 넘친다. 자존심 외에도 대진상 1위를 하는게 유리하다. C조 2위로 8강에 올라 준결승에 진출하면 일본-A조 2위 맞대결 승자와 준결승에서 만난다. C조 1위를 하면 우승후보 일본과는 결승전에 가야 만날 수 있다.
우즈벡은 결코 '8강 제물'로 여길 수 없는 상대다. 우즈벡은 2022년 우즈벡대회와 2024년 카타르대회에서 연속 결승에 올라 준우승을 차지하는 기염을 토했다. 챔피언에 오른 2018년 중국대회 이후 4개 대회 연속 4강 이상의 성적을 냈다. 연령별 대표에선 늘 동아시아 강호들을 위협할 실력을 지녔다는 평가를 받았다. 한국은 우즈벡이 일본과 우승컵을 다툰 지난 대회에서 8강 탈락해 2024년 파리올림픽 본선 진출에 실패했다. 40년만의 대참사였다.
비록 레바논을 상대로 승리하긴 했지만, 이번 대회에서도 불안한 경기력으로 일관하고 있다. 이란전에선 빈공이 문제가 됐고, 레바논전에선 수비 실수, 수비 조직력에 약점을 드러냈다. 신민하(강원)의 위험지역 패스 미스가 추가골 실점 빌미가 됐다. 설상가상 핵심 미드필더 강상윤(전북 현대)이 이란전 도중 무릎 내측인대를 다쳐 조기 소집해제되는 불상사가 더해졌다. 이민성 감독은 레바논전 승리 후에도 선수들을 향해 멀티 실점과 후반 막판에 경기에 임하는 자세에 대해 쓴소리를 날렸다.
이번 대회는 2028년 LA올림픽 예선을 겸하고 있지 않다. 성적에 연연할 필요는 없다는 뜻이다. 하지만 한때 '아시아의 호랑이'로 불리던 한국 축구의 자존심이 걸렸다. 한국은 2020년 태국대회에서 처음 우승하고 6년째 무관에 그쳤다. 우승은커녕 지난 2개 대회 연속 8강에 그쳤다. 그 사이 일본이 지난대회 우승으로 최다 우승(2회) 타이틀을 챙겼다. 2026년 아이치·나고야 아시안게임과 LA올림픽 예선과 같은 빅 이벤트를 준비 중인 이민성호는 이번 대회를 통해 '지는 습관', '우승 못하는 습관'을 고칠 필요가 있다. 한국의 상대는 레바논이 아니라 일본이다.
이 감독은 "다음 경기에선 더 나은 모습을 보여줄 것이라 생각한다. 당장 1위보다는 조별리그 통과가 우선인 목표다. 꼭 승리를 통해 조별리그를 넘을 수 있도록 하겠다"라고 각오를 밝혔다. 윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com