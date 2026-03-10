서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황
[스포츠조선 김수현기자] 방송인 서동주가 4세 연하 남편과 티격태격 친구 같은 케미를 자랑했다.
최근 유튜브 채널 '서동주의 또도동'에는 '가족까지 끈끈한 부부의 정석'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
'서로의 가족까지 끈끈한 이상적인 부부의 정석'이라는 서동주와 남편의 관계.
서동주는 "남편이 가끔 고집이 있지 않냐. 그럴 때 제가 어머님 보고 참는다. 이렇게 착한 어머니 어디서 만나겠어~내가 그냥 어머님 때문에 참지"라며 자신에게 잘해주는 시어머니에 대해 이야기 했다.
이에 지지 않는 남편은 갸우뚱했고 이내 "저는 동주네 할머니 때문에 참고 있다"라며 회심의 복수를 해 웃음을 자아냈다.
서동주는 "우리 엄마 때문에 참지는 않아?"라며 다시 함정을 팠지만 남편은 "어머니는 아저씨가 계시니까"라며 스무스하게 위기를 탈출했다.
한편 故 서세원과 서정희의 딸 서동주는 지난 2010년 미국에서 결혼했으나 2014년 이혼했다.
이후 활발한 방송활동을 해온 서동주는 지난 6월 29일, 경기 성남시 모처에서 4세 연하의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 예비 신랑은 방송인 장성규가 소속된 회사의 이사로 재직 중인 것으로 알려졌다.
재혼을 준비하며 서동주는 경매를 통해 도봉구 창동에 있는 주택을 12억에 낙찰 받았다. 해당 지역은 재개발 지역으로 선정되어 겹경사를 맞았다.
shyun@sportschosun.com
