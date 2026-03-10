서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근황

기사입력 2026-03-10 14:44


서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근…

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 서동주가 4세 연하 남편과 티격태격 친구 같은 케미를 자랑했다.

최근 유튜브 채널 '서동주의 또도동'에는 '가족까지 끈끈한 부부의 정석'이라는 제목의 영상이 업로드 됐다.

'서로의 가족까지 끈끈한 이상적인 부부의 정석'이라는 서동주와 남편의 관계.


서동주, 재혼해서 행복하다더니..."시어머니 때문에 참고 산다" 신혼 근…
서동주는 "남편이 가끔 고집이 있지 않냐. 그럴 때 제가 어머님 보고 참는다. 이렇게 착한 어머니 어디서 만나겠어~내가 그냥 어머님 때문에 참지"라며 자신에게 잘해주는 시어머니에 대해 이야기 했다.

이에 지지 않는 남편은 갸우뚱했고 이내 "저는 동주네 할머니 때문에 참고 있다"라며 회심의 복수를 해 웃음을 자아냈다.

서동주는 "우리 엄마 때문에 참지는 않아?"라며 다시 함정을 팠지만 남편은 "어머니는 아저씨가 계시니까"라며 스무스하게 위기를 탈출했다.

한편 故 서세원과 서정희의 딸 서동주는 지난 2010년 미국에서 결혼했으나 2014년 이혼했다.

이후 활발한 방송활동을 해온 서동주는 지난 6월 29일, 경기 성남시 모처에서 4세 연하의 비연예인과 결혼식을 올렸다. 예비 신랑은 방송인 장성규가 소속된 회사의 이사로 재직 중인 것으로 알려졌다.


재혼을 준비하며 서동주는 경매를 통해 도봉구 창동에 있는 주택을 12억에 낙찰 받았다. 해당 지역은 재개발 지역으로 선정되어 겹경사를 맞았다.

shyun@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

2.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

3.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

4.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

5.

유재석, 필모서 '무한도전' 지운 후배에 폭발..."정말 최악이다" ('틈만 나면')

연예 많이본뉴스
1.

'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

2.

현주엽子 준희, 아빠 향해 절규 "진짜 배신감 들고 화나"

3.

'싱글맘' 박영선, 안타까운 가족사 "이혼 후 子 미국에 두고와" ('같이삽시다')

4.

이수지, 잘나가는 줄 알았더니 '4억' 전세 사기 피해..."세상 다 무너져"

5.

유재석, 필모서 '무한도전' 지운 후배에 폭발..."정말 최악이다" ('틈만 나면')

스포츠 많이본뉴스
1.

"돌아가면 사형 위기" 한국전 국가 침묵 이란 女 국대 5명 호주 망명, 트럼프 직접 개입 "돌아가면 살해될 가능성 높아"

2.

한국의 8강 상대는? 34득점 도미니카공화국인가, 21득점 베네수엘라인가

3.

얼마나 미안했으면, 천하의 류현진도 울었다…'참혹한 결말 피했다' 후배들 한번 더 기회 줬다

4.

충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

5.

충격 소식! 김혜성 부상 아웃→LAD 주전 경쟁 '초비상'…빛바랜 시범 경기 맹타 '빈자리 프리랜드가 메운다'

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.