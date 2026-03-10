충격! 미국이 탈락할 수 있다고? 멕시코에 5대3 진땀승 3연승인데.아직 8강 확정 못했다

|
|
[스포츠조선 노재형 기자]우승 후보 1순위로 꼽히는 미국이 가까스로 승리하며 3연승을 달렸다.
|
미국은 3회말 선두 브라이스 하퍼의 내야안타 후 애런 저지가 우측으로 대포를 쏘아올려 2-0으로 리드를 잡았다.
저지가 이 대회에서 홈런을 터뜨린 것은 지난 7일 브라질전에서 1회 좌중월로 날린 투런포에 이어 3일 만이다.
미국은 계속해서 카일 슈와버의 우전안타와 2사후 칼 롤리의 사구로 만든 1,2루 기회에서 로만 앤서니가 우중간으로 3점포를 날려 5-0으로 점수차를 벌렸다. 앤서니는 크루즈의 2구째 몸쪽 84.7마일 슬라이더를 끌어당겨 우중간 펜스를 넘겼다. 타구속도 105.5마일, 비거리 417피트짜리 대회 첫 홈런.
|
미국 선발 폴 스킨스는 4이닝을 1안타 1볼넷 7탈삼진 무실점으로 멕시코 타선을 꽁꽁 틀어막았다. 태릭 스쿠벌이 결국 소속팀 캠프로 돌아가기로 한 가운데 스킨스는 자신의 첫 WBC 첫 등판서 미국의 에이스임을 공식 확인한 셈.
60구를 던져 스트라이크 39개를 꽂았다. 20개를 던진 포심 직구 구속은 최고 99.7마일(160.5㎞), 평균 97.9마일을 나타냈다. 평균 스피드는 지난해(98.2마일)와 비슷한 수준이고, 싱커, 스플리터, 체인지업, 스위퍼, 커브, 슬라이더 등 모든 구종을 구사했다.
1,2회를 연속 삼자범퇴로 묶은 스킨스는 3회초 2사후 조이 오티스를 땅볼로 유도했으나, 2루수 브라이스 투랑의 1루 악송구가 나오면서 주자를 내보냈다. 이어 재런 두란이 친 우전안타를 우익수 저지가 잡아 2루를 돌아 3루까지 내달린 오티스를 정확한 송구로 아웃시켜 그대로 이닝이 종료됐다.
스킨스는 5-0으로 앞선 5회 마운드를 개럿 클레빈저에 넘겼다.
|
|
멕시코는 0-5로 뒤진 6회초 재런 두란의 솔로홈런으로 1점을 만회한 뒤 계속된 2사 1,2루에서 대타 조이 메네세스의 적시타로 2-5로 따라붙었다.
이어 8회에는 두란이 선두타자로 나가 또다시 우월 솔로포를 작렬하며 2점으로 점수차를 좁혔다.
멕시코는 9회 선두 메네세스가 우전안타를 쳐 기회를 만들었으나, 알레한드로 오수나와 훌리안 오르넬라스가 연속 삼진으로 물러나고 알렉 토마스가 2루수 땅볼을 쳐 그대로 2점차로 패하고 말았다.
