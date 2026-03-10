'고맙습니다. 정말 고맙습니다' 문보물 → 슈퍼문 → '야구의神'…"가자 마이애미로!"
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 5회초 2사 2루 문보경이 1타점 적시타를 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 문보경이 마지막 아웃카운트를 잡아낸 후 1루 미트를 집어 던지며 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 위트컴과 문보경이 물세례를 받고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
[스포츠조선 김영록 기자] "할수 있다! 할수 있다!" "가자, 마이애미로!"
절체절명의 '벼랑끝' 위기를 거듭 헤쳐나왔다. 그 중심에 '한국 야구의 보물' LG 트윈스 문보경의 뜨거운 포효가 있다.
새로운 국민타자의 탄생이다. 문보경이 이끈 한국 야구대표팀이 말 그대로 드라마 같은 월드베이스볼클래식(WBC) 8강 진출을 이뤄냈다. 2009년 2회 대회 이후 17년만, 횟수로는 4번째 대회만의 쾌거다.
한국은 9일 도쿄돔에서 열린 WBC 본선 1라운드 조별리그 호주전에서 7대2로 승리, 경우의 수를 극한으로 꿰뚫으며 대회 2라운드, 8강전이 열리는 마이애미행을 확정지었다. 8강에서는 D조 1위팀과 맞붙게 된다.
|9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 베이스를 돌고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
문보경은 이날 통증으로 수비를 쉬었지만, 지명타자로 출전해 날카로운 타격감을 뽐내며 홈런 포함 3안타 4타점을 쏟아내며 기적같은 7대2 승리를 이끌었다.
앞서 체코전에서 선제 만루포를 쏘아올리며 팀 분위기를 이끌었던 문보경은 이날 호주전에서도 2회초 무려 비거리 131m짜리 선제 투런포를 쏘아올렸다.
더그아웃에 돌아온 문보경은 동료들과 하이파이브를 하며 "할수 있다! 할 수 있다!"를 거듭 외쳐 더그아웃을 열광의 도가니로 만들었다. 문보경은 3회초와 5회초, 잇따라 1타점 적시타를 치며 이날의 최고 수훈갑이 됐다.
문보경은 경기 후 인터뷰를 통해 "뼈가 부러지더라도 최선을 다하는게 국가대표고, 태극마크라고 생각한다"고 밝히는 한편, 자신의 SNS에는 '가자 마이애미로!'라는 글을 올려 야구팬들의 환호를 이끌어냈다.
이정후는 이날 경기 후 자신의 SNS에 감격의 순간을 담은 영상, 사진 여러개를 공유했다. 특히 문보경의 홈런 영상과 함께 '(야구의)신'이라고 적어놓은 게 눈에 띈다. 자신의 홈인 순간에 대해 "10년만의 헤드퍼스트 슬라이딩, 그만큼 간절했다"는 속내도 전했다.
|사진=이정후 SNS
박찬호 역시 자신의 SNS에 "그래 이거야! 이게 바로 대한민국! 감동의 시간이었다. 포기하지 않고 최선을 다해 그 어려운 결실을 이뤄낸 후배님들에게 감사의 박수를 보낸다. 오늘의 감격의 온도를 식히지 않길 바란다. 새로운 역사를 위해 화이팅 코리아! 가자 마이애미"라며 감동의 속내를 전했다. '멋지다 썅'이라며 비속어도 서슴지 않았다.
|사진=박찬호 SNS
WBC 공식 계정은 문보경의 활약상을 기록으로 표현하며 "'슈퍼문' 문보경은 WBC 역사상 1라운드 최다 타점의 주인공이 됐다"며 찬사를 보냈다.
당초 WBC 대표팀 합류를 타진했지만, 할머니가 한국인이라 좌절됐던 JJ 웨더홀트(세인트루이스 카디널스)도 문보경의 사진이 담긴 한국의 8강 진출 소식을 전하며 기뻐했다.
라일리 오브라이언(세인트루이스) 역시 김혜성 이정후 김도영의 사진이 담긴 한국의 8강 진출 소식을 전하며 기쁨을 드러냈다. 오브라이언은 당초 이번 대표팀 명단에 이름을 올렸지만, 허벅지 통증으로 교체된 바 있다.
2라운드에는 로스터 교체가 가능하다. 뒷문 단속에 고심을 겪었던 류지현호로선 오브라이언의 합류가 가능하다면 천군만마가 될 전망. 다만 이미 시즌 준비 과정에서 부상을 겪은 만큼 소속팀이 허락하느냐가 변수다.
|사진=오브라이언, 웨더홀트 SNS
인천=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com
