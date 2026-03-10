주현영, "죽어라" 악플 도배에 오열..."마음에 오는 직격타 너무 커" ('주연은 주현영')

기사입력 2026-03-10 10:34


[스포츠조선 정안지 기자] 배우 주현영이 악플로 인해 힘들었던 시간을 털어놨다.

최근 유튜브 채널 '주연은 주현영'에는 "취했어요? 주현영 : 웅!"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

영상 속 주현영은 첫 촬영 후 스태프들과 식사를 하며 이야기를 나눴다.

이때 밸런스 게임을 진행, 주현영은 '평생 악역으로 욕먹기 vs 평생 바보 역이라 무시당하기' 질문에 '바보 역'을 꼽았다.

그는 "바보면 평생 무시당하지만 누군가는 나를 챙겨줄 거 아니냐"라면서 악플로 인해 힘들었던 시간을 떠올렸다.

주현영은 "'착한 여자 부세미' 찍기 전이었으면 악역이라고 했을 텐데, 당시 악역인 줄 알았으나 알고보니 누구보니 인간적인 반전 캐릭터를 맡았다"라면서 "주인공한테 해가 되는 아이라고 나와 있을 때는 캐릭터와 나에 대한 욕이 도배가 됐다"라고 털어놨다.


이어 그는 "'죽어라'라고 쓰더라. 그걸 보는데 나도 모르게 정서적으로 약간 타격이 있더라. 그래서 다음날 다다음 날까지도 라디오 출근하러 가는데 돌이 하나 있는 것처럼 마음이 너무 안 좋더라"고 밝혔다.

주현영은 "그때 처음으로 '연기라도 해도 평생 욕먹고는 안 되겠다'라고 느꼈다. 아무리 역할로서라도 사람으로서 받는 타격이 있더라"라며 "'내가 연기를 잘했나 보다'라고 생각하는 거와 별개로 마음에 오는 직격타가 있으니까 무시가 안 되더라"고 털어놨다.

