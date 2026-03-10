'경우의 수' 지겹다고 하지마! 야유를 환호로 바꾼 '대한 야구'…'기적 같은 확률' 세계가 놀랐다

9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 기념촬영과 함께 환호하는 한국 선수들. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
[스포츠조선 강우진 기자]대한민국 야구가 '바늘구멍' 같은 경우의 수를 뚫고 2026 WBC 8강에 진출했다. 선수들은 감격의 눈물을 흘리며 17년 만에 조별리그 통과를 자축했다. 말도 안 되는 확률을 뚫은 명승부는 세계적으로도 주목 받았다.
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국이 승리하며 8강행을 확정했다. 경기가 끝나자 환호하는 한국 선수들. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
MLB.com은 9일(한국시각) '문보경이 투런 홈런을 터뜨리고 4타점을 올렸지만, 9회 영웅은 안현민이었다'며 '한국은 도쿄돔에서 열린 호주와의 경기에서 7-2로 승리하며 월드베이스볼클래식(WBC) 8강에 진출했다'고 보도했다. 이어 'C조에서 일본(3승 0패)에 이어 2승 2패로 2위를 차지한 한국은 미국 마이애미로 향한다'고 덧붙였다.
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회말 등판한 노경은이 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
한국은 이날 그야말로 바늘구멍을 뚫었다. 호주와의 경기 전 1승 2패였던 한국은 조별리그 탈락이 유력했다. 유일한 가능성은 2점 이하로 실점하면서 5점 차 이상으로 호주를 잡아내는 것이었다.
한국은 2회부터 좋은 출발을 알렸다. 문보경이 투런 홈런을 쏘아올리면서 2-0으로 리드했다. 3회에는 저메이 존스와 이정후가 연속 2루타를 터뜨리며 1점을 따냈다. 이후 문보경이 2루타를 날리면서 이정후를 홈으로 불러들였다. 스코어는 4-0이됐다.
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 2회초 무사 1루 문보경이 선제 2점홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
문보경의 활약은 여기서 끝나지 않았다. 그는 5회 적시타로 한국의 5-0 리드를 만들었다. 이는 이번 대회 문보경의 11번째 타점이었다. 여기에 김도영의 안타가 터지면서 한국의 6-0리드로 이어졌다.
한국에게는 1점이 더 필요했지만, 상황은 좋지 못했다. 5회 말 로비 글렌디닝의 솔로 홈런이 터지면서 호주가 추격을 시작했다. 이후 한국은 더이상 득점을 뽑아내지 못했다. 8회에는 트래비스 바자나가 적시타를 때리면서 6-2까지 따라붙었다.
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회말 1사 1루 이정후가 윈그로브의 타구를 잡아낸 뒤 박해민과 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
승부는 9회에서 결정 났다. 9회 초 한국의 공격 상황에서 상대의 악송구로 1사 1·3루 상황이 만들어졌다. 이후 안현민이 천금 같은 희생 플라이로 한국의 귀중한 1점을 챙겼다. 한국은 7-2로 리드한 채 9회 말을 맞았다. 1점만 실점하더라도 승리와 관계없이 한국의 8강 진출이 좌절되는 벼랑 끝 순간이었다. 그러나 9회에도 조병현의 역투가 이어졌고, 한국은 2실점 이하와 5점 차 승리라는 두 조건을 모두 충족하고 2라운드 진출에 성공했다.
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 1사 1,3루 안현민의 희생플라이때 3루주자 박해민이 득점에 성공한 후 안현민과 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
매체는 '결과적으로 이날 한국이 낸 모든 점수는 (2라운드 진출에) 필요했다'며 '이 승리로 한국, 호주, 대만이 C조에서 동률을 이루게 됐고, 득점 대비 아웃 수를 기준으로 하는 타이브레이커 규정이 적용됐다'고 설명했다.
이어 매체는 '한국이 9이닝에서 5점 차 미만으로 승리했다면, 호주가 8강에 진출했을 상황이었다'며 '9회 초 안현민의 희생 플라이가 경기에서 가장 중요한 순간이 됐다'고 강조했다.