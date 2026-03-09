'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

기사입력 2026-03-09 22:09


'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 김도영이 볼넷을 얻어내며 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 1사 1,3루 안현민의 희생플라이때 3루주자 박해민이 홈으로 질주하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] 무려 17년이 걸렸다. 한국 야구대표팀이 그토록 노래하던 미국 마이애미로 떠난다.

한국은 9일 일본 도쿄 도쿄돔에서 열린 '2026년 WBC' C조 조별리그 호주와 경기에서 7대2로 이겼다. 한국은 2승2패 조 2위를 차지하며 2009년 대회 이후 처음으로 8강 티켓을 품었다.

한국은 지난 5일 체코전 11대4 대승 이후 7일 일본전(6대8 패)과 8일 대만전(연장 10회 4대5 패)을 연달아 내주며 1라운드 탈락 위기에 놓였다. 2013, 2017, 2023년에 이어 4회 연속 1라운드 탈락 위기에 한국 선수단은 꽤 충격을 받았다.

주장 이정후는 이번 WBC에 앞서 "사실 성인이 되고 국가대표로 좋은 기억이 없었다. 한번도 없었다. 내가 크면서 본 대한민국 야구는 맨날 좋은 성적을 거뒀다. 옛날(2008년) 베이징 올림픽, 다음 연도 WBC를 보면서 큰 세대인데, 프리미어12에서도 당시 고등학생이었고. 그런 모습만 보고 컸는데, 내가 프로에 입단하고 맨날 국가대표 하면 참사의 주역인 것 같아서 이번에는 깨고 싶다. 깨고 다시 내가 어렸을 때 봤던 선배들의 영광을 다시 이번 대회부터 한번 다시 일으켰으면 좋겠다"고 각오를 다졌다.

한국 선수들은 노시환의 주도로 비행기 세리머니까지 만들며 8강 진출을 향한 갈한 열망을 보였다. 8강이 열리는 미국 마이애미까지 전세기를 타고 가자는 뜻이 담긴 세리머니였다.

한국이 8강에 가려면 일단 호주를 반드시 잡아야 했다. 그런데 호주전을 이긴다고 무조건 8강에 갈 수 없었다. 한국이 이기면 호주, 대만까지 2승2패로 물려 경우의 수 계산이 필요했다.

한국은 이날 호주에 정규 이닝(9이닝) 경기 기준 호주 타선에 3실점 이상 해선 안 됐다. 한국이 호주전에서 3실점하는 순간 결과와 상관없이 탈락 확정이기 때문.

한국 마운드가 2실점 이내로 막을 경우, 호주와 5점차 이상으로 이겨야 했다. 5대0, 6대1, 7대2까지 가능한 스코어다. 콜드게임이 선언되지 않는 선에서 한국 타선은 5점차 이상 나도록 점수를 뽑아야 했다. 콜드게임이 될 경우 이닝 손해를 보기 때문에 대승을 해도 탈락이었다.


한국은 김도영(3루수)-저마이 존스(좌익수)-이정후(중견수)-안현민(우익수)-문보경(지명타자)-노시환(1루수)-김주원(유격수)-박동원(포수)-신민재(2루수)로 선발 라인업을 짰다. 선발투수는 손주영.


'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 한국 선발투수 손주영이 역투하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 5회초 2사 2루 문보경이 1타점 적시타를 치고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
호주는 트래비스 바자나(2루수)-커티스 미드(3루수)-애런 화이트필드(중견수)-알렉스 홀(지명타자)-제리드 데일(유격수)-로비 글렌디닝(좌익수)-릭슨 윙그로브(1루수)-로비 퍼킨스(포수)-팀 케널리(우익수)로 맞섰다. 선발투수는 올해 LG 트윈스 아시아쿼터 투수 라클란 웰스.

한국 마운드의 영웅은 노경은이었다. 선발 손주영이 1이닝 1안타 1볼넷 무실점을 기록하고, 2회에도 마운드에 올랐다가 팔꿈치에 불편감을 느껴 급히 교체됐다. 갑자기 2번째 투수로 등판한 노경은은 깔끔하게 호주 타선을 제압했다. 2이닝 28구 1안타 1삼진 무실점 완벽투를 펼쳐 8강행의 일등 공신이 됐다.

4회부터는 소형준(2이닝 1실점)-박영현(1이닝)-데인 더닝(1이닝)-김택연(⅓이닝 1실점)-조병현(1⅔이닝)이 이어 던져 승리를 이끌었다.

타선에서는 문보경의 활약이 단연 돋보였다. 문보경이 선취 홈런을 터트리면 한국이 승리하는 징크스가 이어졌다. 문보경은 체코전에서도 선취 그랜드슬램을 날려 대승을 이끌었다. 문보경은 5타수 3안타(1홈런) 4타점 맹타를 휘둘렀다.

2회초 문보경이 귀중한 홈런포를 가동했다. 선두타자 안현민이 왼쪽 담장 직격 2루타를 날리며 공격 물꼬를 텄다. 이어 문보경이 웰스의 슬라이더를 받아쳐 오른쪽 담장을 넘겼다. 비거리 131m에 이르는 대형 홈런이었다.

한국은 3회초 추가점을 뽑으며 8강 가능성을 키웠다. 선두타자 저마이 존스가 중월 2루타를 날렸고, 이정후가 좌중간 적시 2루타를 때려 3-0으로 달아났다. 호주는 코엔윈에서 미치 넌본으로 투수를 교체했고, 1사 2루에 다시 문보경이 타석에 섰다. 문보경은 좌월 적시 2루타를 터트려 4-0까지 거리를 벌렸다.

5회초 문보경이 추가점을 올렸다. 2사 후 안현민이 볼넷으로 출루한 상황. 안현민이 2루를 훔치며 호주 배터리를 흔들었고, 문보경이 좌월 적시타를 때려 5-0이 됐다. 한국에 필요한 최소 5점을 확보한 순간이었다.

순항하던 한국은 5회말 호주의 추격을 허용했다. 소형준이 선두타자 글렌디닝에게 중월 홈런을 얻어맞은 것. 가운데 몰린 실투가 여지없이 맞아 나갔다. 5-1.

김도영이 문보경의 부담을 덜었다. 6회초 1사 후 박동원이 좌월 2루타로 다시 5점차로 벌릴 발판을 마련했다. 신민재의 잘 맞은 타구가 3루수 직선타가 되면서 아쉬움을 삼켰지만, 다음 타자는 김도영이었다. 박동원이 알렉스 홀의 폭투에 힘입어 3루로 갔고, 김도영이 우전 적시타를 때려 6-1이 됐다.

8회말 김택연이 추가 실점했다. 선두타자 퍼킨스를 볼넷으로 내보낸 게 화근이었다. 케널리의 희생번트로 1사 2루가 됐고, 바자나에게 좌월 적시타를 허용해 6-2로 쫓겼다.

한국이 8강 진출의 희망을 이어 가려면 9회초 추가점이 반드시 필요했다. 선두타자 김도영이 볼넷을 얻었고 대주자 박해민과 교체됐다. 1사 후에는 이정후가 유격수 앞 안타를 날렸다. 유격수 데일이 포구를 더듬으면서 2루 송구 실책을 저질렀고, 1사 1, 3루 기회로 이어졌다. 안현민이 중견수 희생플라이를 쳐 다시 7-2로 거리를 벌렸다.

9회까지 조병현이 마운드를 지켰다. 조병현은 선두타자 데일을 삼진으로 잡고, 크리스 버크에게 볼넷을 내줬다. 윙그로브를 우익수로 포지션을 바꾼 이정후의 호수비에 힘입어 뜬공으로 처리하고, 2사 1루에서 대타 로건 웨이드를 1루수 뜬공으로 돌려세우면서 8강 진출을 확정했다.


'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 8회말 1사 2루 김택연이 1실점 후 교체되며 아쉬워하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 …
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 9회초 1사 1,3루 안현민의 희생플라이때 3루주자 박해민이 득점에 성공한 후 문보경과 기뻐하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/

도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'前 충주맨' 김선태, '15초 쇼츠=5천만원?'…'최대 1억' 광고 단가 유출

2.

하다하다 이혼한 前 배우자 '연프'라니..김구라도 깜짝 "설정 너무 세다"(X의 사생활)

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

'강도 제압' 나나, '특공무술 4단' 아니었다 "목 졸린 母보고 괴력 나와"

5.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

3.

韓 축구 미친 소식! 이강인, 발롱도르 3위 대체자 지목→PSG 탈출 시작됐다...아틀레티코와 협상 진행 '이적료 690억'

4.

[현장인터뷰] 9위 삼성도, 2위 정관장도 방심 없다..."죽기 살기로 나올 것"

5.

"걸어다니는 선수가 3명이면 감당 못 한다" 이강인의 PSG '절친' 미드필더가 과거 'MNM' 트리오에 날린 혹평..지금의 PSG는 완전히 다르다

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

3.

韓 축구 미친 소식! 이강인, 발롱도르 3위 대체자 지목→PSG 탈출 시작됐다...아틀레티코와 협상 진행 '이적료 690억'

4.

[현장인터뷰] 9위 삼성도, 2위 정관장도 방심 없다..."죽기 살기로 나올 것"

5.

"걸어다니는 선수가 3명이면 감당 못 한다" 이강인의 PSG '절친' 미드필더가 과거 'MNM' 트리오에 날린 혹평..지금의 PSG는 완전히 다르다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.