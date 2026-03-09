'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

|
|
[스포츠조선 김준석 기자] 배우 이재룡이 서울 강남에서 음주 상태로 운전하다 중앙분리대를 들이받고 현장을 떠난 사건과 관련해 음주 사실을 시인했다.
이재룡 측은 사고 당시 중앙분리대에 크게 부딪힌 것이 아니라 살짝 접촉한 정도로만 인지했다고 주장한 것으로 전해졌다.
사고 이후 추가로 술을 마셔 음주 측정을 어렵게 했다는 이른바 '술 타기' 의혹도 제기됐다. 그러나 이재룡 측은 사고 이후 음주 측정을 방해하기 위한 의도적인 추가 음주는 아니었다는 입장이다.
경찰에 따르면 이재룡은 지난 6일 오후 11시께 서울 지하철 9호선 삼성중앙역 인근에서 차량을 몰다 중앙분리대를 들이받는 사고를 냈다.
당시 사고로 수십 미터에 달하는 중앙분리대가 파손됐지만 그는 별다른 조치를 취하지 않고 현장을 떠난 것으로 조사됐다.
이후 이재룡은 자택에 차량을 주차한 뒤 지인의 집으로 이동했다가 경찰에 붙잡혔다.
검거 당시 실시한 간이 약물 검사에서는 음성 반응이 나왔지만 혈중알코올농도는 면허 정지 수준(0.03% 이상 0.08% 미만)이었던 것으로 알려졌다.
경찰은 차량 블랙박스와 주변 CCTV 등 증거를 토대로 '위드마크 공식'을 활용해 사고 당시 이재룡의 실제 혈중알코올농도를 역산해 추정할 방침이다.
이재룡의 음주 관련 논란은 이번이 처음이 아니다. 그는 2003년에도 음주운전 사고를 낸 뒤 음주 측정을 거부해 면허가 취소된 바 있다.
또한 2019년에는 만취 상태에서 서울 강남의 한 볼링장 입간판을 파손해 재물손괴 혐의로 검찰에 송치됐으며, 피해 금액을 배상해 기소유예 처분을 받았다.
1986년 MBC 18기 공채 탤런트로 데뷔한 이재룡은 드라마 '종합병원', '상도', '불멸의 이순신', '제왕의 딸 수백향' 등 다수 작품에 출연하며 이름을 알렸다.
그는 1995년 동료 배우 유호정과 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
