'0타석' 307억 최고액 거포 봉인 미스테리…'1할 타격' 마이너 홈런왕, 여기서 꼬였다

8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 경기 전 노시환이 타격훈련을 하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

[도쿄=스포츠조선 김민경 기자] "꼭 나라를 빛내고 와라."

김경문 한화 이글스 감독은 2026년 WBC에 출전하는 팀의 간판 4번타자 노시환을 대표팀으로 보내며 이렇게 격려했다. 노시환은 KBO 통산 124홈런을 기록한 우타 거포. 한화가 올 시즌을 앞두고 11년 총액 307억원 초대형 비FA 계약을 안긴 귀한 몸이지만, 김 감독과 한화는 기꺼이 대표팀에 팀의 간판타자를 보냈다.

하지만 노시환은 한국이 C조 조별리그 3경기를 치르는 동안 타석에 단 한번도 서지 못했다. 최약체팀인 체코와 첫 경기는 물론이고, 일본과 대만을 만날 때도 노시환은 배트 한번 휘두르지 못한 채 경기 후반 대수비로 잠깐 뛴 게 전부다.

노시환이 가능한 포지션은 3루수와 1루수. 사이판과 오키나와 캠프, 오사카 평가전까지 대회를 준비하는 동안 노시환은 각 포지션에서 1번이 되지 못했다. 3루수는 김도영, 1루수는 문보경이 주전을 꿰찼고, 두 선수는 조별리그에서 공수 맹활약하며 선택받은 이유를 증명했다.

아쉬운 대목은 한국계 외국인 타자 셰이 위트컴의 중용이다. 위트컴은 류지현 한국 감독과 KBO가 공들여 데려온 메이저리거 가운데 한 명이다. 마이너리그 홈런왕 출신, 아직 메이저리그에서 확실히 자리를 잡은 선수는 아니지만 저마이 존스와 함께 한국 타선을 강화할 핵심 카드로 꼽혔다.

류 감독은 지난 5일 체코전 11대4 대승 직후 "예전 대표팀 라인업을 보면 좌타자 위주였다. 2023년부터 수석코치로 3년 동안 대표팀에 몸담으면서 가장 어려웠던 게 우타자가 너무 부족했다. 지난해 2월 감독 선임 후 이 부분을 어떻게 커버할 것인지 고민했고, 그 고민에 포함된 선수들이 오늘(5일) 좋은 활약한 위트컴과 존스였다. (이제는) 좌우 타자의 밸런스가 잘 맞춰줬다고 본다. 과거 한국 대표팀은 좌타 일변도라 투수 운영이 쉽게 들어오는 게 있었는데, 지금은 고민하며 들어올 것이라 본다"고 만족감을 표현했다.

체코전에서 위트컴은 4타수 2안타(2홈런) 3타점, 존스는 4타수 1안타(1홈런) 1볼넷 2타점을 기록하며 기대감을 높였다.

하지만 일본과 대만의 조금 더 수준 높은 투수들을 만나자 위트컴의 방망이는 귀신같이 식었다. 일본전 4타수 무안타 2삼진, 3타수 무안타 1볼넷에 그쳤다.


위트컴의 타격이 가장 아쉬웠던 장면은 0-1로 뒤진 5회 무사 1, 3루 기회. 위트컴은 팀배팅도 하지 못하고 유격수 병살타로 찬물을 끼얹었다. 3루주자 득점으로 1-1 균형을 맞출 수는 있었지만, 여기서 대량 득점을 하지 못하면서 한국은 연장 10회까지 끌려갈 수밖에 없었다.


8일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 대만의 경기, 연장 10회초 승부치기, 무사 2루에서 1루수 위트컴이 장샤오훙의 번트 타구를 잡아 3루로 던지고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.08/

2일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국 대표팀과 한신 타이거즈의 경기, 3회초 1사 한국 셰이 위트컴이 파울플라이로 물러나고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.02/
긴장감이 최고조로 오른 상황에서는 초보에 가까운 수비 실수까지 나왔다. 4-4로 맞선 연장 10회초 무사 2루 승부치기 상황. 선두타자 장샤오훙이 희생번트를 시도했다. 정석대로 타자주자를 안전하게 잡는 게 베스트였는데, 1루수 위트컴이 1루로 송구하라는 포수 김형준의 사인도 무시한 채 선행 주자를 잡으려는 의욕이 앞서 3루 송구를 했다. 본인이 3루 송구를 처음부터 마음 먹고 움직였다면, 김형준의 사인을 볼 겨를이 없었을 수도 있다. 어쨌든 결과는 주자 모두 생존. 무사 1, 3루 위기로 이어지면서 결국 한국이 4대5로 패하는 결정적 장면이 됐다.

위트컴은 내야 모든 포지션이 가능한 선수긴 했다. 류 감독은 대회에 앞서 4일 정도 위트컴의 수비 훈련을 살펴본 뒤 3루수로 고정했다. 지난해 햄스트링 부상으로 고생했던 김도영은 지명타자로 관리하면서 위트컴을 같이 활용하기 위한 선택이었다.

류 감독은 문보경이 대만전을 앞두고 허리 부상이 있어 수비가 어려워지자 위트컴을 1루수로 세우고, 김도영을 3루수로 기용했다. 노시환이 1루수로 나설 수도 있었지만, 위트컴을 쓰기 위한 결정이었다. 결국 수비는 팀과 호흡이고, 경험이다. 위트컴은 클러치 상황에서 약점을 노출했다.

노시환은 평가전 기간 타격감이 좋지 않았던 것은 사실이다. 그렇다고 위트컴도 타율이 좋았던 것은 아니다. 한번씩 나오는 홈런의 임팩트를 기대했을 뿐이다. 위트컴의 3경기 타율은 1할8푼2리(11타수 2안타)다. 체코전에서 친 홈런 2개가 위트컴이 생산한 안타의 전부다. 콘택트 능력에 의문이 드는 대목.

류 감독은 그럼에도 위트컴을 일본전과 대만전 모두 한번도 교체하지 않았고, 대타를 기용할 상황에는 문현빈과 구자욱이 먼저 기회를 얻었다. 한때 대표팀 4번타자로 활약했던 노시환으로선 자존심이 상할 법한 대목이다.

노시환은 위트컴 합류 이후 벤치로 밀렸지만, 개의치 않고 비행기 세리머니 아이디어를 내는 등 팀 분위기를 위해서라면 최선을 다했다.

지금은 KBO 모든 구단이 스프링캠프 막바지 실전 감각을 끌어올리고, 시범경기까지 시즌 대비에 박차를 가하는 기간이다. 노시환은 대표팀에서 기회를 얻지 못하면서 오히려 시즌 준비에도 차질이 생길 수 있는 상황에 놓였다.

마지막 남은 9일 호주와 한 경기. 한국의 1라운드 탈락 여부가 결정되는 상황에서 류 감독이 앞선 3경기에 가동한 베스트 라인업을 흔들 가능성은 커 보이지 않는다. 위트컴은 순식간에 계륵이 됐고, KBO 역대 최고 몸값을 자랑하는 노시환은 계속 머쓱한 상황이 이어지고 있다. 노시환은 올 시즌 뒤 미국 메이저리그 도전도 생각하고 있기에 이번 대회가 개인적으로는 더욱 아쉬울 듯하다.


3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 경기 전 류지현 감독이 노시환과 이야기를 나누고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/

도쿄=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

