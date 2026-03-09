진짜 칼 갈았네…손아섭, 사령탑 앞 첫 타석부터 몬스터월 직격 2루타 폭발

14일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 키움 히어로즈의 경기. 4회말 2사 만루 한화 손아섭이 폭투를 틈타 득점하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.09.14/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 한화 이글스의 손아섭(38)이 자체 청백전 첫 타석부터 강렬한 한 방을 날렸다.

한화 이글스는 9일 대전 한화생명볼파크에서 자체 청백전을 진행했다.

1군 캠프 선수로 구성된 홈팀은 오재원(중견수)-요나단 페라자(우익수)-강백호(지명타자)-채은성(1루수)-한지윤(좌익수)-김태연(3루수)-하주석(2루수)-허인서(포수)-심우준(유격수) 순으로 선발 출전했다. 선발투수는 오웬 화이트가 나왔다.

퓨처스 캠프 선수로 짜여진 원정팀은 손아섭(좌익수)-이원석(우익수)-유로결(지명타자)-유민(우익수)-최원준(1루수)-한경빈(2루수)-허관회(포수)-배승수(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 윤산흠.

1회초 손아섭이 첫 안타를 때려냈다. 화이트를 상대로 우측 펜스에 있는 몬스터월 상단을 직격하는 큼지막한 타구를 만들었다. 손아섭은 2루에 안착했다.

손아섭은 지난 시즌 종료 후 FA 자격을 얻었다. KBO리그 최다 안타 기록(2618안타) 보유자로 지난해 7월 NC에서 한화로 트레이드 된 손아섭은 111경기 타율 2할8푼8리 50타점 OPS 0.723의 성적으로 시즌을 마쳤다.

타격 능력은 어느정도 보장됐지만, 30대 후반으로 향해가는 나이와 부상 이력 등이 겹치면서 많은 관심을 받지 못했다. 결국 한화와 2월5일 1년 총액 1억원에 단년 계약을 했다.

계약 이후 퓨처스 캠프로 합류한 손아섭은 이날 처음으로 김경문 감독 앞에서 타석에 섰다.


김 감독은 일단 손아섭에게도 기회를 주겠다는 뜻을 밝혔다. 김 감독은 "연습 경기 두 경기를 마치고 시범경기에 함께 나설 예정이다. 일단 퓨처스 쪽에는 좌익수로 기용해달라고 했다. 일단 우익수 쪽은 확실한 주전이 있다. 지금 좌익수는 (문현빈의 WBC 참가로) 주전이 없으니 한 번 뛰면서 보려고 한다. 한지윤이 타격이 좋은데 일단 경기하는 걸 보면서 (개막) 엔트리를 정해야할 거 같다"고 이야기했다.

치열한 경쟁의 무대가 열린 가운데 손아섭으로서는 일단 첫 타석은 기분 좋게 마칠 수 있었다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

