‘전남편·교사 불륜 폭로’ 남현희 “두XX 이름 적어 큰일 만들겠다” 의미심장

기사입력 2026-03-09 16:05


‘전남편·교사 불륜 폭로’ 남현희 “두XX 이름 적어 큰일 만들겠다” 의…

‘전남편·교사 불륜 폭로’ 남현희 “두XX 이름 적어 큰일 만들겠다” 의…

[스포츠조선 박아람 기자] 전남편과 관련한 불륜 의혹을 제기했던 전 펜싱 국가대표 남현희가 의미심장한 글을 남겼다.

남현희는 9일 개인 계정에"가정 파괴범의 만행들"이라는 글을 올렸다.

이어 "억울한 결과가 나오지 않게 해주세요. 있는 그대로 진실이 밝혀져야 합니다. 만약 억울함이 생기면 가만히 있지 않을 것입니다. 두 사람 이름을 A4용지에 적어 큰일을 만들겠습니다. 전 진실된 결과를 바랍니다. 바로잡고 싶습니다"라고 심경을 밝혔다.

그는 지난달 전남편의 외도로 이혼했다고 밝히며 불륜 의혹을 제기했다.

당시 남현희는 남녀가 주고받은 메시지 일부를 캡처해 공개하며, "2021년부터 계속된 유부남과 상간녀의 대화"라며 "이 상간녀 때문에 이혼했다"고 주장했다. 2021년 8월 30일 오간 대화에서는 남성이 "잘 자고 있겠다. 굿밤"이라고 메시지를 보내자, 여성이 "오빠도 수고해. 파이팅"이라고 답장했다.

남현희는 "한번은 참고 넘어갔지만, 다시 불륜을 저질러 도저히 참을 수 없었다"며, "그런데도 사람들은 저 때문에 이혼했다며 저를 욕한다"고 억울함을 호소했다. 이어 그는 "상간녀는 지금도 학교에서 아이들을 가르치며 잘 살고 있다. 두 번이나 걸렸는데도 반성하지 않는다"며 "너무 억울하다. 모든 자료를 공개하고 진실을 밝히겠다. 저는 더 잃을 게 없다"고 추가 폭로를 예고했다.

한편 남현희는 2011년 사이클 선수 출신 A씨와 결혼했으나 2023년 이혼을 발표했다.

tokkig@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

3.

김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

4.

"23세 차이라서 더 좋아" 스테파니, ♥62세 남친과 6년 열애 굳건 [SC이슈]

5.

김원희, 연예계 35년 유일한 스캔들 상대=강호동..."호감 떨어진 사건 있어"

연예 많이본뉴스
1.

'뺑소니' 이재룡, 결국 음주 운전 시인 "소주 4잔 마신 뒤 차 몰아"

2.

[SC현장] "동료들의 노고 가려지지 않길"…90도 고개 숙인 배성우, 7년 만에 '끝장수사' 개봉(종합)

3.

김광규 "55세 이서진 비혼주의자..결혼에 1도 관심 없어"

4.

"23세 차이라서 더 좋아" 스테파니, ♥62세 남친과 6년 열애 굳건 [SC이슈]

5.

김원희, 연예계 35년 유일한 스캔들 상대=강호동..."호감 떨어진 사건 있어"

스포츠 많이본뉴스
1.

국대 1경기 뛰고 도망가는게 어때서? → 6000억 앞에서 초연하다면 돌을 던져라. 스쿠발 옹호론 등장. "SNS 불평불만의 시대"

2.

진짜 칼 갈았네…손아섭, 사령탑 앞 첫 타석부터 몬스터월 직격 2루타 폭발

3.

'최후의 FA' 손아섭, 1군 생존 시험대 올랐다…김경문 감독 "좌익수로 본격 테스트"

4.

손아섭 장타력 없다고? 2루타→홈런 폭발! 김경문 감독 앞 무력시위 제대로 했다

5.

파격! '꿈의 조합' 터진다→살라+메시 또는 호날두…미국vs사우디 이적 고민

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.