헐크가 '진짜' 헐크됐다!...대회 결승서 역대급 패싸움 논란, 주먹으로 뒤통수 때리고, 날아차기 시도

[스포츠조선 김대식 기자]브라질 축구 경기에서 패싸움이 벌어졌다. 유명 축구 선수인 헐크도 가담했다.
크루제이루는 9일(한국시각) 브라질 벨루오리존치의 이스타지우 고베르나도르 마갈량이스 핀투에서 열린 아틀레치쿠 미네이루와의 2026시즌 브라질 컵대회에서 1대0으로 승리해 트로피를 들어올렸다.
그러나 이날 경기는 크루제이루도, 아틀레치쿠 미네이루의 패싸움이 벌어져 논란이 되고 있는 중이다. 경기 종료 직전에 사건이 발생했다. 골키퍼인 에베르송이 공을 잡았을 때, 크리스티안 카르도소가 다소 무리하게 경합을 시도해 두 선수가 충돌했다. 에베르송이 공을 잡는 게 명확했기 때문에 카르도소가 무리할 필요가 전혀 없는 상황이었다. 이에 분노한 에베르송이 카르도소에게 달려들었다.
에베르송은 마치 몸통 박치기를 하는 것처럼 카르도소를 밀쳤다. 카르도소가 심판에게 항의하자 에베르송은 무릎을 꿇은 자세로 카르도소 위로 올라타 압박했다. 무릎 쪽으로 얼굴을 짓누르기도 했다. 카르도소가 고통을 호소하는 상황에서도 귀에 대고 분노하며 소리쳤다. 명백한 폭력 행위로 퇴장을 받을 수밖에 없었다.
사진=Terra
이때 경기장 반대편에 있던 크루제이루 선수들이 에베르송을 향해 달려들기 시작했다. 동료에게 폭력을 저지른 행위에 대한 복수심에 불타 선수 몇 명이 순식간에 에베르송을 덮치면서 패싸움이 벌어지기 시작했다. 아틀레치쿠 선수들도 에베르송을 지키기 위해 뛰어왔다. 몇몇 선수들이 크게 부딪혔고, 이게 화근이 되면서 서로 주먹과 발길질이 오가기 시작했다.
경기장은 아수라장이 됐고, 정신을 차린 몇몇 선수들이 말리기 시작했지만 이미 화가 폭발해버린 선수들의 제어가 되지 않았다. 벤치에 있던 코칭스태프에 경기장 보안관까지 나서서 선수들을 막으려고 했지만 신경전을 벌이다가 또 주먹과 발길질이 오가면서 사태는 악화됐다.
선수들이 주먹을 휘두르는 장면이 중계 화면에 고스란히 잡혔다. 헐크 역시 감정을 주체하지 못했다. 크루제이루 미드필더인 루카스 로메로가 동료에게 주먹을 휘두르자 헐크는 뒤따라가 뒤통수를 주먹으로 내려쳤다. 이를 본 크루제이루 센터백인 루카스 빌라바가 헐크를 향해 날아차기를 시도했다. 헐크 역시 주먹으로 반격했다. 양측의 패싸움은 2분 가까이 이어졌다.
더 이상 경기 진행이 불가능한 상태에서도 그대로 경기가 종료됐다. 그라운드에서는 어떤 이유로든 폭력 행위가 용납되지 않는다. 현장에 있던 심판들이 난장판 속에 모든 상황을 지켜볼 수 없었기 때문에 추후에 브라질축구협회 차원에서 폭력을 저지른 선수들에게 징계를 내릴 것으로 예상된다. 김대식 기자 rlaeotlr2024@sportschosun.com