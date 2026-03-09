진태현 "왜 남의 자식 돌보냐고 수군거려"...'세 딸 입양' 시선에 내놓은 진심

|
[스포츠조선 이지현 기자] 세 딸을 입양한 배우 진태현이 자신들을 향한 불편한 시선에 대해 입을 열었다.
입양한 딸의 소식도 함께 전했다. 진태현은 "저희를 엄마 아빠라고 불러주는 우리 지혜도 대회에 출전해 자신의 기록보다 약 50초를 앞당기며 개인 최고 기록(PB)을 세웠다"며 "35분 09초로 완주했고 대회 4위를 기록했다. 칩 기록보다 4초 늦게 들어왔지만 그래도 정말 장하다"고 뿌듯함을 드러냈다.
또한 "예천 대회에서는 딸처럼 아끼는 꿈나무 후원 선수가 5km 부문에서 18분 26초로 전체 4위, 중학교 1학년 부문 1위를 기록했다"며 "경사다"라고 기쁜 소식도 덧붙였다.
|
이어 "앞으로도 두 사람이 더 많은 가족을 품을 수 있도록 기도하고 응원해 달라"며 "열심히 돈을 벌고 살아가는 이유 역시 사랑하는 사람들과 함께 하늘을 바라보기 위해서"라고 덧붙였다. 그는 "아내와 함께 이 삶의 여정을 로드레이싱처럼 힘차게 완주해보려 한다"고 전했다.
한편 진태현과 박시은은 2015년 결혼했다. 이후 대학생 딸을 입양해 함께 살아가고 있으며, 지난해에는 수양딸 두 명을 가족으로 맞이했다. 또한 2022년 출산 20여 일을 앞두고 유산의 아픔을 겪기도 했다.
olzllovely@sportschosun.com