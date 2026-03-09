'조카 입양' 홍석천, 생애 첫 상견례 복잡 심경 "나 같은 사람 처음 봤을 텐데.."

[스포츠조선 조윤선 기자] 방송인 홍석천이 생애 첫 상견례를 위해 딸과 함께 기차를 탄다.

3월 9일(월) 방송될 TV CHOSUN 극사실주의 다큐 예능 '조선의 사랑꾼'의 선공개 영상에는 생애 첫 상견례를 앞두고 드물게 긴장한 홍석천의 모습이 담긴다. 딸과 함께 상견례 장소로 향하는 기차에 몸을 실은 홍석천은 마시던 커피를 흘리는 등, 초조함을 감추지 못했다. 그런 홍석천의 곁에서 곧 결혼을 앞둔 딸이 홍석천을 살갑게 돌보는 모습은 훈훈함을 자아냈다.

"긴장되느냐"는 딸의 질문에 홍석천은 "나는 (사돈의) 사진도 못 보지 않았느냐"며 입을 뗐다. 이어 "그쪽 집안은 나를 너무 잘 아는데, 나는 그쪽 집안을 모르니까...오디션 보는 것 같다"며 걱정 섞인 속내를 털어놓았다. 이에 딸은 "그 정도냐. (나의) 시부모님 될 분이니까 떨리는 거잖아...나도 긴장된다"며 공감했다.


제작진과의 인터뷰에서 홍석천은 "저 같은 사람을 처음 봤을 것 아니냐. 상대적인 입장이 있기 때문에...제 생각만 하면 안 된다"며 상견례를 앞두고 느낀 복잡한 심경을 솔직하게 고백했다. 그는 "나를 보는, 나를 맞이하는 사람의 입장을 생각해야 하기에 긴장할 수밖에 없었다"고 밝혀 딸을 생각하는 '아버지' 홍석천의 진심을 드러냈다.

홍석천은 과거 커밍아웃 이후, 이혼한 친누나의 두 아이를 입양해 법적으로 아버지가 됐다. 딸을 가진 한 가정의 아버지로서 겪은 홍석천의 특별한 경험은 본 방송에서 확인할 수 있다.

홍석천과 딸의 특별한 상견례 날은 극사실주의 다큐 예능 TV CHOSUN '조선의 사랑꾼'에서 3월 9일(월) 오후 10시에 공개된다. (사진 제공 = TV CHOSUN '조선의 사랑꾼')

