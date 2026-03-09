이보다 더 극적일 수는 없다...류지현 호 '바늘구멍' 뚫었다, 17년 만 WBC 8강 진출 쾌거

9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 6회초 2사 3루 김도영이 1타점 적시타를 치고 질주하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
하지만 한국은 곧바로 6회초 1사 후 좌측 펜스 최상단을 맞히는 2루타로 출루한 박동원을 2사 후 김도영이 우전 적시타로 불러들여 6-1을 만들었다.
한국은 8회초 선두 위트컴이 좌익선상 2루타로 출루했지만, 김주원의 번트 실패 등 후속타 불발로 추가점을 올리지 못했다. 찬스를 살리지 못하자 위기가 찾아왔다. 8회말 바뀐 투수 김택연이 선두타자 퍼킨스를 볼넷으로 출루시킨 뒤 희생번트로 1사 2루. 바자나에게 좌전 적시타를 허용하며 2-6으로 쫓겼다. 이대로 끝나면 호주가 조 2위로 8강에 진출하는 절망적인 상황.
하지만 한국은 끝까지 포기하지 않았다. 9회초 선두 김도영이 볼넷으로 출루한 뒤 1사 후 이정후의 투수 땅볼이 굴절되면서 유격수 송구 실책으로 이어지며 1사 1,3루. 안현민이 주저 없이 밀어 중견수 희생플라이로 3루에 있던 대주자 박해민을 홈으로 불러들였다. 7-2로 다시 5점 차.
9일 일본 도쿄돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 호주의 경기, 3회말 투구를 무실점으로 마친 노경은이 환호하고 있다. 도쿄(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.09/
한국 투수들은 홈런공장 도쿄돔에서 장타를 최대한 억제하며 2실점 이내로 막아냈다. 선발 손주영이 1이닝 1안타 1볼넷 무실점 후 팔꿈치 불편감으로 갑자기 강판되며 불안감을 안겼다. 하지만 급히 등판한 최고참 노경은이 2이닝 1안타 1탈삼진 무실점 역투로 분위기를 안정시켰다.
소형준이 2이닝 1안타 2탈삼진 1실점 후 박영현과 더닝이 각각 1이닝 무실점으로 승리의 징검다리를 놓았다. 8회 김택연이 흔들렸지만, 조병현이 1⅔이닝 무실점으로 한국의 8강행 티켓을 지켰다.