이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

9일 유튜브 채널 '연예뒤통령 이진호'에는 '유재석 패싱하더니 결국.. 벼랑 끝 몰린 이이경 근황'라는 제목의 영상이 공개됐다.
최근 E채널 '용감한 형사들' 시즌5에는 이이경과 김선영 대신 곽선영과 윤두준이 합류했다. 영상에서 이진호는 "이이경이 지난해 10월 이후 MBC '놀면 뭐하니?', KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다', '용감한 형사들' 등 3개의 예능 고정 프로그램에서 연이어 하차했다"고 전했다. 다만 '핸썸가이즈'는 시즌2 제작 일정이 공개되지 않아 하차 여부를 확인할 수 없는 상태라고 했다.
이진호는 이이경을 둘러싼 논란의 출발점으로 지난해 10월 독일 여성이라고 주장한 인물 A씨의 폭로를 언급하며 "A씨가 이이경과 주고받았다고 주장한 DM과 메시지를 공개하면서 논란이 시작됐다"고 설명했다. 이어 해당 자료를 두고 한때 AI 조작설이 제기됐지만, A씨가 이후 이를 번복하고 "실제로 주고받은 내용이 맞다"는 취지로 다시 입장을 냈다고 전했다.
이진호는 이이경이 당시 해당 내용에 대한 직접 해명 대신 예능 하차 과정과 관련한 폭로를 이어갔다고 주장했다. 이진호는 "이이경이 '놀면 뭐하니?' 촬영 당시 면치기를 하기 싫다고 했지만 제작진 부탁으로 하게 됐고, 제작진으로부터 하차를 권유받아 자진 하차했으며, 다른 예능 역시 VCR로만 함께하기로 전달받았지만 기사로 교체 사실을 알게 됐다'고 했다"고 말했다.
특히 이진호는 이이경의 시상식 발언도 다시 짚었다. 이진호는 "이이경이 수상소감에서 '목요일에는 쉰다' 'SNL 보고 있나' '하하형, 우재형 보고 싶다'라고 말했다. '놀면 뭐하니?' 제작진을 우회적으로 겨냥한 발언이자, 유재석을 따로 언급하지 않으면서 이른바 '유재석 패싱 논란'으로 번졌다"고 설명했다.
이진호는 이 과정에서 유재석을 향한 비난 여론까지 생겼다고 주장했다. 이어 취재 내용을 근거로 "주우재와 하하는 이이경 하차에 대해 부정적인 의견을 드러낸 인물들이었고, 유재석은 특별한 입장을 드러내지 않았던 것으로 안다"며 "이이경이 본인의 하차에 반대 의사를 드러냈던 멤버들에게는 보고 싶다는 뜻을 전한 반면, 특별한 입장을 드러내지 않았던 유재석은 따로 언급하지 않으면서 패싱 논란이 불거졌다"고 말했다.
또 영상은 A씨가 한국 경찰 수사에 협조하고 있으며, 주독 한국대사관에도 관련 자료를 제출했다고 주장했다. 이진호는 "A씨가 비대면 방식으로 증거와 신분증 자료를 제출한 상태"라며 "A씨가 신상 공개와 가족 관련 협박성 메시지 등 사이버 괴롭힘에 시달리고 있다"고도 했다.
이진호는 "이이경이 A씨를 고소한 만큼 결과를 섣불리 단정할 수는 없다"면서도 "수사기관을 통해 카카오톡 등의 진위 여부가 확인될 경우 대중의 실망감도 불가피할 수 있다"고 말했다. 고재완 기자 star77@sportschosun.com