나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

기사입력 2026-03-10 07:21


[스포츠조선 정안지 기자] 그룹 애프터스쿨 출신 배우 나나가 강도 사건을 떠올리며 "엄마 힘든 상황에 괴력이 나왔다"라고 말해 눈길을 끌었다.

지난 9일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에는 "이게 실화라고!? 주지훈 하지원 나나"라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 신동엽은 나나를 향해 "엄마 힘든 상황을 보고 괴력이 나온 것 같다"라면서 나나의 집에 강도가 침입했던 사건을 이야기했다.

지난해 11월 나나의 자택에 30대 강도가 침입, 이 과정에서 나나는 강도와 몸싸움을 벌여 제압해 경찰에 넘겼다. 당시 나나는 어머니와 자택에 머물렀고 강도는 흉기를 소지한 것으로 알려졌다.

나나는 "진짜 정신없었고, 천만다행이었다. 그 순간이 굉장히 길게 느껴졌다. 근데 찰나였다"라며 당시를 떠올렸다.

그는 "사건 정리 후 든 생각은 '무조건 위급한 상황에 닥쳤을 때 본능적으로 행동해야겠구나'라는 생각이 들었다"라면서 "어떻게 보면 조금 위험할 수도 있는데, 생각하는 찰나에 나도 엄마도 오히려 위험할 수 있는 상황이겠더라"고 했다. 이어 나나는 "흉기가 없었으면 그렇게까지 용기가 났을까 생각도 든다"라면서 "근데 흉기가 떨어지는 게 보였다. 나도 모르게 본능적으로 방어를 했다"라고 말했다.


나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 …
나나는 "이 일 이후 원래도 엄마와 돈독했지만 세상에 하나밖에 없는 존재이지 않나. 남들보다 더 특별하다고 늘 생각하면서 살아왔었는데, 이번 일을 겪고서 한 번 더 느낀 게 있다"라면서 위험했던 당시를 다시 한번 떠올렸다.

그는 "당시 엄마는 거실에 계셨다. 나는 방에서 자고 있었다. 거실과 방이 떨어져서 소리가 잘 안 들리는데, 정말 축복처럼 엄마의 그 작은 소리가 들려서 잠이 깬 거다"라면서 "그때 엄마는 소리를 못 질렀다. 내가 깨서 나오면 다칠까 봐"라고 말했다.


나나는 "그때 엄마가 목이 졸려서 살짝 실신했다. 엄마가 숨이 넘어가듯이 될 때, '진아야 문 감가' 이 소리라도 할 걸 후회가 됐다고 하시더라"면서 "그 이야기를 듣는데 엄마의 순간의 감정들과 얼마나 무서웠을까, 그게 느껴지면서 진짜 서로를 평생 지키겠구나며 더 돈독해진 계기가 됐다"라고 밝혔다.

이어 나나는 "무술 배워본 적도 없다. 진짜 아무 생각 없이 '엄마가 위험한 상황'이라는 직감 하나로 나갔다"라면서 "보자마자 달려들었다"라면서 강도를 제압했던 당시에 대해서도 이야기 했다.

