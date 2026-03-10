최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

최종수정 2026-03-10 06:47

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"…

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 최여진이 남편을 둘러싼 루머와 관련해 미안한 마음을 전했다.

9일 방송된 tvN STORY '남겨서 뭐하게' 말미에는 배우 이규한 편이 예고됐다. 이날 이규한은 '맛선자'로 20년 지기 배우 최여진을 초대하며 "최근 마음에 상처가 되는 일이 있었다"고 소개했다.

최여진은 남편을 둘러싼 황당한 루머를 공개했다. 그는 "처음엔 교주설이었는데, 그러기에는 남편이 너무 어리다며 교주설에서 교주 아들까지 내려갔다. 심지어 생일 왕관이 1만3700원인데, 그게 성회의 마크라고 하더라"며 당황스러움을 드러냈다.


최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"…
이에 진행자 이영자는 "교주 아니었냐"고 묻자, 최여진은 "언니까지 그렇게 생각했냐"면서 "남편 궁금해 하실까 봐 현장에 데리고 왔다"고 남편을 소개했다.

남편 김재욱은 "먼저 여진이가 결혼하자고 했을 때, 제가 (먼저) 말할 수 있는 조건이 안 됐다"며 미안한 마음을 전했지만, 최여진 또한 "겪지 말아야 할 것 다 겪고 있다. 얼굴, 신상 노출돼 미안하다"고 덧붙였다.

한편 최여진은 지난해 6월 '돌싱' 사업가 김재욱 씨와 결혼하며 새로운 인생을 시작했다. 이후 불륜설, 사이비 교주설 등 각종 루머가 불거졌으나 모두 적극적으로 반박했다. 최여진은 "우린 남편이 이혼한 후 만났다. 남들에게 오해 살 만한 행동은 하지 않았다. 그 점을 알아주셨으면 좋겠다"며 눈물로 해명했다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남', 천만 터지자마자 '표절 시비'…"장면·설정 너무 흡사" 주장

2.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

'강도 제압' 나나, '특공무술 4단' 아니었다 "목 졸린 母보고 괴력 나와"

5.

이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

연예 많이본뉴스
1.

'왕사남', 천만 터지자마자 '표절 시비'…"장면·설정 너무 흡사" 주장

2.

임영웅, 탈색머리 파격 변신.."아이돌 데뷔해도 되겠어"

3.

스테파니, '23세 연상♥' 메이저리거 남친과 6년째 열애ing..."지금도 잘 만나"

4.

'강도 제압' 나나, '특공무술 4단' 아니었다 "목 졸린 母보고 괴력 나와"

5.

이진호 "이이경, 유재석 패싱논란後 벼랑 끝…폭로女 獨A씨, 韓경찰 수사 협조中"(연예뒤통령)

스포츠 많이본뉴스
1.

"할 수 있다,할 수 있다" '와 문보경 선취 투런포!' 한국, 3점 더 뽑으면 8강 간다

2.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

3.

이보다 더 극적일 수는 없다...류지현 호 '바늘구멍' 뚫었다, 17년 만 WBC 8강 진출 쾌거

4.

日 좌절! 한국, 또 한국, 또또 한국이다...亞 축구 최고 자리 탈환 실패, 日 에이스는 이름조차 삭제→손흥민-김민재-이강인 TOP5 진입

5.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.