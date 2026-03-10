韓 축구 미쳤다! '한국 국대 에이스' 이강인 그린라이트, 사상 첫 초대형 '오피셜' 예고..."이미 ATM과 접촉 완료"→"요구 이적료 책정"

[스포츠조선 이현석 기자]이강인을 향한 관심이 뜨겁다. 사상 초유의 이적이 이뤄질 수 있다.
프랑스의 탑메르카토는 9일(한국시각) '아틀레티코 마드리드가 이강인 영입을 시도한다. 파리 생제르맹(PSG)은 이적료를 책정했다'고 보도했다.
탑메르카토는 '아틀레티코 마드리드는 다음 여름 이적 시장에서 이강인 영입을 다시 시도할 계획이다. 이강인도 이적에 긍정적인 반응을 보이고 있으며, 파리 생제르맹은 이미 그의 이적료를 책정했다. 샤샤 타볼리에 기자에 따르면 이강인은 아틀레티코의 최우선 영입 대상이다. 이미 선수 에이전트가 마드리드에 방문해 수뇌부와 만났다'고 전했다.
AFP연합뉴스
올 시즌을 앞두고 이강인을 둘러싼 전망은 그리 긍정적이지 못했다. 분기점은 2024~2025시즌 겨울 이적시장이었다. 흐비차 크바라츠헬리아를 영입한 PSG는 기존의 유동적인 선발 라인업 대신 고정적인 선발 명단을 활용하기 시작했다. 루이스 엔리케 감독은 이강인을 제외한 베스트11을 꾸렸고, 좀처럼 중요 경기에서 이강인이 비집고 들어갈 틈이 없었다.
이적 가능성이 고개를 들기도 했으나 이강인은 지난해 여름 잔류를 택했다. 하지만 상황은 쉽사리 나아지지 않았다. 이강인의 비중은 급격하게 늘어나지 못했다. 이런 상황에 주목한 팀이 있었다. 아틀레티코였다. 이미 2023년 여름부터 이강인을 향한 지독한 순애보를 시작했던 팀이다. 디에고 시메오네 감독을 필두로 마테우 알레마니 디렉터까지 나서서 이강인에게 관심을 보였다.
AFP연합뉴스
알레마니 디렉터의 관심은 당연하다. 알레마니는 이강인의 재능을 알아본 인물이다. 그는 과거 발렌시아 CEO로 활동하던 시절 이강인이 발렌시아 최고 유망주로 인정받는 모습을 지켜본 바 있다. 2025년 10월 아틀레티코 디렉터로 부임한 알레마니는 곧바로 이강인을 아틀레티코 영입 명단에 추가하며 관심을 보였다.
이강인에게도 아틀레티코의 관심은 좋은 선택지로 기대감이 클 수밖에 없다. 아틀레티코는 PSG와 마찬가지로, 리그, 유럽챔피언스리그에서 경쟁력을 갖춘 팀이다. PSG처럼 독보적인 리그 내 입지는 아니지만, 디에고 시메오네 감독을 중심으로 뭉친 선수단은 어느 시즌이든 반전을 만들 저력이 있다. 더욱이 앙투완 그리즈만과 올 시즌 이후 이별이 유력한 상황에서 이강인은 그리즈만의 후입으로 꼽힌다. 팀 내 독보적인 지위를 보장받을 수 있다는 의미다. 익숙한 스페인 무대라는 점도 빼놓을 수 없다.
AFP연합뉴스
한국 선수로는 거의 처음으로 유럽 5대 리그 빅클럽 사이의 이적을 이뤄낼 수 있다. 앞서 손흥민과 김민재는 각각 레버쿠젠에서 토트넘, 나폴리에서 바이에른 뮌헨으로 이적했다. 이적한 팀들은 각 리그 빅클럽으로 꼽히는 팀이나, 이전 소속팀은 빅클럽이라고 부르기에 아쉬운 팀들이다. 반면 PSG는 리그가 아닌 유럽을 대표하는 구단 중 하나다. 그 팀에서 라리가 3강으로 꼽히는 아틀레티코로 이적하는 사례는 이강인의 위상을 보여주는 초유의 이적이 될 수 있다.
PSG의 요구 이적료가 나왔다는 점을 고려하면, 협상의 문은 열려 있는 것으로 보인다. 탑메르카토는 'PSG는 이강인을 4000만 유로 이하로는 판매하지 않을 것이다. 아틀레티코는 이에 굴하지 않고 여러 옵션을 검토할 것이다'고 설명했다.
한국 대표팀 에이스이자, 최고의 재능으로 꼽히는 이강인을 향한 관심이 뜨겁다. 올여름 이강인이 어떤 선택을 내릴지가 아틀레티코와 PSG의 희비를 엇갈리게 할 전망이다.