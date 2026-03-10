'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

[스포츠조선 이게은기자] 유튜버 조두팔이 문신 제거 후기를 전했다.

9일 '조두팔' 채널에는 '철없는 애 둘 엄마'라는 영상이 공개됐다.

조두팔은 문신이 옅어진 팔을 들어보이며 "문신을 지우기 시작한 지 8개월이 됐다. 4회차 만에 이렇게 돼서 뿌듯하다. 며칠 전에 과거 사진을 봤는데 그땐 문신 색깔이 너무 진하더라"라고 밝혔다. 문신 제거 전후 사진을 보면, 팔을 한가득 뒤덮었던 문신이 확연히 옅어진 게 확인됐다.


조두팔은 "시술을 4회차 정도를 받으니 문신이 그림자 진 정도로 보인다. 제거 시술을 받을 때마다 문신이 옅어지는 게 체감이 됐다. 팔꿈치 부분이 제일 아프고 지방 흡입한 곳도 너무 아팠다"라고 말했다. 이어 "회차를 거듭날수록 덜 아프다. 처음에는 죽을 만큼의 아팠는데 색소가 빠질 수록 덜 아프다고 한다"라고 설명했다.

조두팔은 "그때의 나도 존중하지만 내가 이걸 왜 했나 싶다"라며 후회하는 모습도 보였다.

그런가 하면 조두팔은 한 팬이 비용에 대해 묻자 "긴팔 10회차 기준 2600-2800 사이 생각하시면 됩니다"라고 밝혀 눈길을 끌었다.

한편 조두팔은 구독자 41만 명을 보유한 인기 유튜버로 쌍꺼풀, 코, 안면윤곽, 지방흡입, 가슴, 종아리 등 성형에만 1억원을 투자했다고 밝힌 바 있다.

