'조폭연루설' 조세호, 일 끊기고 요요왔다..."얼굴이 많이 부었어" 깜짝

[스포츠조선 이우주 기자] '도라이버' 조세호가 다소 부은 비주얼로 요요 의심까지 받았다.

8일 공개된 넷플릭스 '도라이버:더 라이벌'에서는 '최강 여고생 선발전' 특집으로 꾸며졌다.

각자 여고생이 돼 학교에서 만난 '도라이버' 멤버들. 여고생으로 분장한 조세호의 비주얼에 홍진경은 "비주얼 너무 무섭다"고, 주우재 역시 "여기 여고다. 남고 아니다"라고 혹평했다.

혹평에도 여고생 콘셉트를 유지하던 조세호에 김숙은 "너 요즘 많이 울었니? 얼굴이 많이 부어있는데 지금?"이라고 다소 부은 조세호의 외모를 언급했다. 이에 조세호는 "요즘 개인적으로 이런저런 일이 있었다"고 조폭연루설을 언급했고 홍진경은 "이번에 살이 다시 쪘나 봐. 요요가 다시 왔나 봐"라고 밝혀 웃음을 안겼다.

모두 모인 멤버들은 반장선거를 진행했다. 후보로 나선 조세호는 "상대적으로 여러분들에 비해 시간이 많이 있다. 여러분들이 평상시에 못하는 개인업무 대신 봐드릴 수 있다"며 일이 다 끊긴 근황을 토로했다.


조세호는 "은행 업무나 집안일 같은 거 있으면 편하게 불러달라. 택배도 제가 받아줄 수 있다. 받아서 계신 곳까지 전달해드릴 수 있고 전화도 이제 아무 때나 잘 받을 수 있다. 바쁘실 때 저를 이용해주시면 감사하겠다"고 공약을 내걸었다. 홍진경은 "저녁에 대리운전 되냐"고 물었고 조세호는 "충분히 가능하다. 여러분들이 불러주시면 무조건 달려가겠다"고 밝혔다.

한편, 조세호는 지난해 국내 최대 불법 자금 세탁 총책이라는 조직폭력배 두목 A씨와의 연루설을 제기되며 출연 중이던 tvN '유퀴즈 온 더 블럭', KBS2 '1박 2일' 등의 프로그램에서 하차했다.

다만 넷플릭스 '도라이버'에서는 계속 얼굴을 비추는 조세호는 "앞으로 살아가면서 주변 관계에 있어서 좀 더 주의를 기하도록 하겠다"고 사과하며 "금품 받은 거 없고 금전관계, 사업적으로 연루된 게 없다. 저는 옛날부터 행사를 많이 다녔다. 그러면서 알게 된 지인이고 지금까지도 서로 안부를 물어보면서 가끔 만나서 식사를 하는 관계 그 이상 그 이하도 아니"라고 강조했다.

