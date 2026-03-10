[SC이슈] 천만 '왕사남', 난데없는 표절 의혹에 제작사 "표절 주장 사실무근, 법적 대응할 것"

|
[스포츠조선 조지영 기자] 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)가 1000만 관객을 돌파한 뒤에도 계속해서 뜨거운 흥행세를 이어가고 있는 가운데 예상치 못한 표절 의혹에 휩싸였다.
앞서 지난 9일 매체 MBN은 '왕과 사는 남자'의 표절 의혹을 보도해 관심을 끌었다. 이 매체에 따르면 지난 2019년 숨진 연극배우 엄 모 씨의 유족이 고인이 생전 드라마 '엄흥도' 제작을 위해 작성한 시나리오 초고와 영화 '왕과 사는 남자'가 상당 부분 유사하다며 표절을 제기했다.
특히 고인은 엄흥도의 31대손으로 엄흥도를 다룬 내용의 드라마 시나리오를 집필해 방송사 등에 투고했고 엄씨가 세상을 떠나기 1년 전에도 해당 시나리오를 방송사 공모전에 출품했다고 유족은 주장하고 있다. 엄흥도의 아들을 구하려는 단종의 모습부터 단종과 함께 살았던 궁녀가 매화(전미도) 한 명으로 설정된 부분 등 '왕과 사는 남자'의 일부 장면과 유사하다며 표절 의혹을 제기했다.
'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.
지난 2월 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 4일 차 100만, 12일 차 200만, 14일 차 300만, 15일 차 400만, 18일 차 500만, 20일 차 600만, 24일 차 700만, 26일 차 800만, 27일 차 900만, 31일 차 1000만, 33일 차 1100만 관객을 동원하며 올해 최고 흥행작으로 등극했다.
1000만 관객을 사로잡은 '왕과 사는 남자'는 지난 2024년 5월 영화 '범죄도시4'(허명행 감독) 이후 약 1년 10개월 만에 터진 1000만 기록이자 정통 사극 영화로는 2014년 개봉작인 '명량'(김한민 감독) 이후 12년 만에 나온 1000만 사극 영화다. 또한 2005년 개봉작 '왕의 남자'(이준익 감독), 2012년 개봉한 '광해, 왕이 된 남자'(추창민 감독) 이후 네 번째 1000만 사극 영화 탄생으로 화제를 모았다.
<영화 '왕과 사는 남자' 제작사 입장 전문>
영화 <왕과 사는 남자>는 역사적 사실을 기반으로 한 순수 창작물로, 창작의 전 과정이 상세하게 기록되어 있고 이에 대한 증명이 가능합니다.
역사적 인물과 사건을 소재로 한 바, 유사성을 주장하는 창작물이 있을 수는 있으나 창작 과정에서 해당 작품을 접한 경로나 인과성이 없고, 기획개발 및 제작 과정에서 타 저작물을 표절한 사실이 전혀 없습니다.
따라서 표절에 대한 주장은 사실무근이며, 이러한 주장에 대해서는 법적 절차를 포함한 모든 과정에서 단호하게 대응해 나가도록 하겠습니다.
