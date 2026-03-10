[SC이슈] 천만 '왕사남', 난데없는 표절 의혹에 제작사 "표절 주장 사실무근, 법적 대응할 것"

최종수정 2026-03-10 10:06

[SC이슈] 천만 '왕사남', 난데없는 표절 의혹에 제작사 "표절 주장 …

[스포츠조선 조지영 기자] 사극 영화 '왕과 사는 남자'(장항준 감독, 온다웍스·비에이엔터테인먼트 제작)가 1000만 관객을 돌파한 뒤에도 계속해서 뜨거운 흥행세를 이어가고 있는 가운데 예상치 못한 표절 의혹에 휩싸였다.

'왕과 사는 남자' 제작사인 온다웍스 측은 10일 "'왕과 사는 남자'는 역사적 사실을 기반으로 한 순수 창작물"이라며 "창작의 전 과정이 상세하게 기록되어 있고 이에 대한 증명이 가능하다"고 밝혔다.

이어 "역사적 인물과 사건을 소재로 한 바, 유사성을 주장하는 창작물이 있을 수는 있으나 창작 과정에서 해당 작품(표절을 주장하는 작품)을 접한 경로나 인과성이 없고, 기획개발 및 제작 과정에서 타 저작물을 표절한 사실이 전혀 없다"며 "따라서 표절에 대한 주장은 사실무근이며, 이러한 주장에 대해서는 법적 절차를 포함한 모든 과정에서 단호하게 대응해 나가도록 하겠다"고 강경 대응을 시사했다.

앞서 지난 9일 매체 MBN은 '왕과 사는 남자'의 표절 의혹을 보도해 관심을 끌었다. 이 매체에 따르면 지난 2019년 숨진 연극배우 엄 모 씨의 유족이 고인이 생전 드라마 '엄흥도' 제작을 위해 작성한 시나리오 초고와 영화 '왕과 사는 남자'가 상당 부분 유사하다며 표절을 제기했다.

특히 고인은 엄흥도의 31대손으로 엄흥도를 다룬 내용의 드라마 시나리오를 집필해 방송사 등에 투고했고 엄씨가 세상을 떠나기 1년 전에도 해당 시나리오를 방송사 공모전에 출품했다고 유족은 주장하고 있다. 엄흥도의 아들을 구하려는 단종의 모습부터 단종과 함께 살았던 궁녀가 매화(전미도) 한 명으로 설정된 부분 등 '왕과 사는 남자'의 일부 장면과 유사하다며 표절 의혹을 제기했다.

현재 엄씨의 유족은 '왕과 사는 남자'의 원작자가 엄씨이며, 작품에 엄씨의 이름을 게재해달라는 입장을 전한 상태다. 더불어 유족 측은 제작사에 시나리오 창작 경위와 자료 출처에 대한 해명을 요구하는 내용증명서를 보낸 상태라고 밝혔다.

'왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장과 왕위에서 쫓겨나 유배된 어린 선왕의 이야기를 다룬 작품이다. 유해진, 박지훈, 유지태, 전미도 그리고 박지환, 이준혁, 안재홍 등이 출연했고 '라이터를 켜라' '기억의 밤' '리바운드'의 장항준 감독이 메가폰을 잡았다.

지난 2월 4일 개봉한 '왕과 사는 남자'는 4일 차 100만, 12일 차 200만, 14일 차 300만, 15일 차 400만, 18일 차 500만, 20일 차 600만, 24일 차 700만, 26일 차 800만, 27일 차 900만, 31일 차 1000만, 33일 차 1100만 관객을 동원하며 올해 최고 흥행작으로 등극했다.


1000만 관객을 사로잡은 '왕과 사는 남자'는 지난 2024년 5월 영화 '범죄도시4'(허명행 감독) 이후 약 1년 10개월 만에 터진 1000만 기록이자 정통 사극 영화로는 2014년 개봉작인 '명량'(김한민 감독) 이후 12년 만에 나온 1000만 사극 영화다. 또한 2005년 개봉작 '왕의 남자'(이준익 감독), 2012년 개봉한 '광해, 왕이 된 남자'(추창민 감독) 이후 네 번째 1000만 사극 영화 탄생으로 화제를 모았다.

<영화 '왕과 사는 남자' 제작사 입장 전문>

영화 <왕과 사는 남자>는 역사적 사실을 기반으로 한 순수 창작물로, 창작의 전 과정이 상세하게 기록되어 있고 이에 대한 증명이 가능합니다.

역사적 인물과 사건을 소재로 한 바, 유사성을 주장하는 창작물이 있을 수는 있으나 창작 과정에서 해당 작품을 접한 경로나 인과성이 없고, 기획개발 및 제작 과정에서 타 저작물을 표절한 사실이 전혀 없습니다.

따라서 표절에 대한 주장은 사실무근이며, 이러한 주장에 대해서는 법적 절차를 포함한 모든 과정에서 단호하게 대응해 나가도록 하겠습니다.


조지영 기자 soulhn1220@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

5.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

5.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

스포츠 많이본뉴스
1.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

2.

韓 축구 미쳤다! '한국 국대 에이스' 이강인 그린라이트, 사상 첫 초대형 '오피셜' 예고..."이미 ATM과 접촉 완료"→"요구 이적료 책정"

3.

왜 뽑았나 누가 수군댔나...원태인? 문동주? 42세 베테랑 '짬 야구'가 한국 야구 살렸다

4.

'와 7-2!' 韓 17년 만의 8강행, 호주·대만 탈락…문보경·노경은 마이애미행 전세기 태웠다[도쿄 리뷰]

5.

'탈락 역적될 뻔' ML 28승 용병의 속죄투…"화났다, 아직 한국 끝나지 않아서 흥분된다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.