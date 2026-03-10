장나라 소속사, 직원 사망에 "회사 투자 문제와 관련 없다" [공식]
[스포츠조선 정안지 기자]배우 겸 가수 장나라 소속사 관계자가 사망한 가운데 장나라 측이 입장을 밝혔다.
10일 장나라 측 관계자는 다수의 매체를 통해 "직원이 사망한 것은 맞지만, 회사투자 문제와는 관련된 것이 없다"라며 "현재 자세한 상황을 파악 중"이라고 밝혔다.
앞서 지난 9일 MHN스포츠 보도에 따르면 장나라 소속사 관계자는 이날 오후 유서를 남긴 채 사망한 뒤 발견됐다.
매체는 "최근 소속사는 투자 문제와 관련한 갈등 상황을 겪고 있었던 것으로 전해졌다"면서 "과거 '리멤버'라는 이름으로 활동했던 싱어송라이터 김주훈 씨와 관련한 투자 문제로 현재 고소가 진행 중이라는 주장도 제기되고 있다"라고 보도했다. 다만 해당 사안과 이번 사건 사이의 직접적인 연관성은 현재까지 확인되지 않았다고 매체는 설명했다.
현재 경찰이 정확한 사망 경위를 조사 중이다.
한편 현재 장나라는 SBS 드라마 '굿파트너' 시즌2를 촬영 중인 상태로 알려졌다.
