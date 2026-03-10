장나라 소속사, 직원 사망에 "회사 투자 문제와 관련 없다" [공식]

기사입력 2026-03-10 10:57


장나라 소속사, 직원 사망에 "회사 투자 문제와 관련 없다" [공식]

[스포츠조선 정안지 기자]배우 겸 가수 장나라 소속사 관계자가 사망한 가운데 장나라 측이 입장을 밝혔다.

10일 장나라 측 관계자는 다수의 매체를 통해 "직원이 사망한 것은 맞지만, 회사투자 문제와는 관련된 것이 없다"라며 "현재 자세한 상황을 파악 중"이라고 밝혔다.

앞서 지난 9일 MHN스포츠 보도에 따르면 장나라 소속사 관계자는 이날 오후 유서를 남긴 채 사망한 뒤 발견됐다.

매체는 "최근 소속사는 투자 문제와 관련한 갈등 상황을 겪고 있었던 것으로 전해졌다"면서 "과거 '리멤버'라는 이름으로 활동했던 싱어송라이터 김주훈 씨와 관련한 투자 문제로 현재 고소가 진행 중이라는 주장도 제기되고 있다"라고 보도했다. 다만 해당 사안과 이번 사건 사이의 직접적인 연관성은 현재까지 확인되지 않았다고 매체는 설명했다.

현재 경찰이 정확한 사망 경위를 조사 중이다.

한편 현재 장나라는 SBS 드라마 '굿파트너' 시즌2를 촬영 중인 상태로 알려졌다.

anjee85@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

5.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

연예 많이본뉴스
1.

나나, 흉기든 강도 맨손 제압 전말 "母, 목 졸려 실신...나 다칠까 소리 못 질러" ('짠한형')

2.

최여진 돌싱 남편, 불륜+사이비설에 직접 등판.."얼굴·신상 다 노출돼"(남겨서)

3.

휘성, 자택서 심정지로 사망한 채 발견…오늘(10일) 벌써 1주기

4.

"아빠와 판박이" 권상우, 182cm 17세 子와 거리 활보..그림같은 투샷

5.

'애둘맘' 조두팔, 2800만원 들여 '팔 뒤덮은 문신' 제거 "죽을만큼 아파"

스포츠 많이본뉴스
1.

왜 뽑았나 누가 수군댔나...원태인? 문동주? 42세 베테랑 '짬 야구'가 한국 야구 살렸다

2.

이건 기적이야! 눈물 바다된 도쿄돔 그라운드, 17년만의 WBC 8강 진출 쾌거[도쿄 현장]

3.

韓 축구 미쳤다! '한국 국대 에이스' 이강인 그린라이트, 사상 첫 초대형 '오피셜' 예고..."이미 ATM과 접촉 완료"→"요구 이적료 책정"

4.

'경우의 수' 지겹다고 하지마! 야유를 환호로 바꾼 '대한 야구'…'기적 같은 확률' 세계가 놀랐다

5.

'탈락 역적될 뻔' ML 28승 용병의 속죄투…"화났다, 아직 한국 끝나지 않아서 흥분된다"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.