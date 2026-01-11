'모범택시' 배우 故 이윤희, 갑작스러운 사망..."지병도 없었는데" 비통한 1주기
[스포츠조선 김수현기자] 배우 이윤희가 갑작스럽게 세상을 떠난지 1년이 흘렀다.
지난해 1월 11일 업계에 따르면 고인은 이날 갑작스레 사망했다. 향년 64세.
사인에 대해서는 구체적으로 밝혀지지 않았으나 고인은 평소 지병이 없었던 만큼 갑작스럽게 눈을 감은 것으로 전해진다.
고인의 소속사 범엔터테인먼트는 공식 계정을 통해 "오늘 당사는 소속 배우 이윤희 님의 안타까운 별세 소식을 전하게 되어 무거운 마음을 전한다"라고 비보를 전했다.
이어 "갑작스러운 비보로 인해 깊은 슬픔에 빠진 유가족분들과 이윤희 배우를 사랑하고 아끼며 함께 슬퍼해 주시는 모든 분들께 가슴 깊이 위로의 말씀을 전합니다"라고 밝혔다.
그러면서 "이윤희 님은 배우로서 오랜 시간 동안 대중문화에 기여하며 많은 이들에게 사랑받아온 소중한 분"이라며 "엔터테인먼트는 이윤희 님의 따뜻한 기억과 업적을 오래도록 간직하며 그의 삶과 가치를 기리는 데 최선을 다할 것입니다. 다시 한 번 고인의 마지막 가는 길에 깊은 애도를 보냅니다"라고 추모했다.
1960년생으로 부산 극단 출신인 故 이윤희는 2007년 영화 '밀양'으로 데뷔했다. 故 이윤희는 이후 tvN '블랙독', tvN '살인자의 쇼핑목록', tvN '세작, 매혹된 자들', SBS '모범택시' 등을 통해 감초 연기로 눈도장을 찍었다.
또한 불과 1년 전 범엔터테인먼트와 전속계약을 맺고 더욱 활발한 활동을 예고했기에 더욱 안타까움을 자아냈다.
