"손흥민 피 흘리는 것 같다" 발목 박살날 뻔했는데, 오심 논란이라니...풀타임 후 테이핑 감은 SON

[스포츠조선 김대식 기자]손흥민은 퇴장을 유도하기 위해서 할리우드 액션을 할 선수가 아니다.
손흥민의 소속팀 LA FC는 1일(한국시각) 미국 텍사스주 휴스턴의 쉘 에너지 스타디움에서 열린 휴스턴 다이너모와의 2026시즌 미국 메이저리그사커(MLS) 2라운드에서 2대0으로 승리했다. 이번 승리로 LA FC는 개막 후 4연승을 질주했다.
이날 경기의 변곡점은 전반 추가시간 나온 안토니오 카를로스의 퇴장이었다. 손흥민이 2선 중앙에서 공을 받으려고 움직이자 이때 휴스턴의 센터백인 안토니오 카를로스가 뒤에서 손흥민을 수비하려고 나왔다. 카를로스는 의도한 것 같지는 않지만 손흥민을 견제하려다가 왼발 뒷꿈치를 그대로 밟았다. 발이 밟힌 손흥민은 강한 통증을 호소하면서 그대로 쓰러졌다.
바로 앞에서 지켜본 주심은 카를로스에게 고민하지 않고 퇴장을 명령했다. 카를로스를 비롯한 휴스턴 선수들은 도저히 심판의 판정을 받아들이지 못했다. 굉장히 억울한 표정으로 항의했다. 카를로스는 1분 넘도록 항의했지만 주심은 판정을 번복할 생각이 없었다.
주심의 판정이 잘못됐다면 VAR 심판들도 주심에게 이야기를 했겠지만 온필드 리뷰조차 진행되지 않았다. 즉 VAR 심판들도 주심의 판정에 문제가 없다고 판단한 것이다. 카를로스는 경기장을 나간 뒤에도 두팔을 들면서 억울하다는 제스처를 보였지만 퇴장은 유지됐다. 다행히 손흥민은 의료진의 조치를 받은 뒤에 다시 일어서서 경기를 뛰었다.
카를로스의 반칙은 명백한 퇴장이다. 고의성이 없다고 해도, 카를로스의 반칙은 손흥민에게 심각한 부상을 초래할 수 있는 태클이었다. 손흥민이 발을 빼지 않았더라면 왼쪽 아킬레스건이나 발목뼈가 크게 다쳤을 것이다.
MLS 소식을 전문적으로 다루는 SNS 매체인 MLS 무브는 경기 후 손흥민이 발목에 테이핑을 하고 있는 영상을 올렸다. 손흥민은 절뚝거리거나 걷는데 지장은 없었지만 밟힌 발목에 상처가 크게 난 듯 보였다. 발목 테이핑을 한 부분이 출혈이 있는 것처럼 빨간색으로 물든 걸 확인할 수 있었다. 만약 출혈이 맞다면 출혈양이 상당했다. MLS 무브는 '손흥민의 발목이 카를로스에게 가한 거친 태클로 인해 피를 흘리고 있는 것 같다. 다이렉트 퇴장이 나온 부분에 동의한다'다는 의견도 달았다.
이는 손흥민의 퇴장에 대한 판정을 조롱하는 일부의 의견에 제대로 반박하는 증거다. 경기 후 미국 폭스 스포츠는 카를로스가 손흥민의 발을 밟아서 퇴장을 당했던 영상을 올리면서 팬들에게 '이게 정말 퇴장인가요?'라고 올렸다. 미국 팬들의 반응은 꽤나 충격적이었다.
퇴장 판정이 올바르다고 주장하는 팬들도 있었지만 절대로 퇴장감이 아니라고 말하는 팬들도 꽤 많았다. 몇몇 팬들은 판정 자체를 조롱했다. "저런 게 퇴장이면 곧바로 경기는 끝난다. 바로 다이렉트 퇴장? 저런 태클로? 지난 20년 동안 경고로 끝났던 장면을 수없이 봤다"며 판정을 존중하지 않았다.
이들조차도 손흥민이 크게 다칠 수 있었다는 걸 알게 된다면 판정에 대해서 의문부호를 달지 못할 것이다.