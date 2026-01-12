'시스터' 정지소 "이수혁→차주영 선배 도움 많이 받아, 영화 완성도 올라가"
|영화 '시스터' 시사회가 12일 오후 서울 CGV용산아이파크몰에서 열렸다. 배우 정지소가 질문에 답하고 있다. 정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2026.1.12/
[스포츠조선 안소윤 기자] 배우 정지소가 영화 '시스터'에서 이수혁, 차주영과 호흡을 맞춘 소감을 전했다.
정지소는 12일 서울 용산구 이촌동 CGV 용산아이파크몰에서 열린 영화 '시스터' 언론·배급 시사회에서 "이수혁 선배와 차주영 선배의 도움을 받아 액션 촬영을 잘 마칠 수 있었다"라고 했다.
28일 개봉하는 '시스터'는 거액의 몸값을 노리고 언니를 납치한 해란과 모든 것을 계획한 태수, 그리고 이를 벗어나려 극한의 사투를 펼치는 인질 소진 사이에 감춰진 진실을 파헤치는 납치 스릴러 영화로, 진성문 감독이 메가폰을 잡았다.
거액의 몸값을 받기 위해 언니를 납치한 해란을 연기한 정지소는 "제가 맡은 해란은 힘이 센 캐릭터가 아니다. 액션을 해야 할 부분이 많지만, 현장에서 선배들의 도움을 많이 받았다"며 "제가 할 수 있는 역할은 많이 없었어서 관객 분들이 좋게 봐주셨다면 감사하다. 제 대역을 해주셨던 분도 너무 고생을 많이 하셨다"고 인사를 전했다.
이어 촬영 현장을 떠올리며 "수혁 선배는 현장에서 리허설을 할 때마다 아이디어를 많이 내주셨다. 선배 덕분에 감독님과 스태프들과 이야기할 기회가 더 많아졌고, 영화의 완성도가 올라간 것 같다. 차주영 선배는 본인의 액션뿐만 아니라, 제 액션까지 좋은 의견을 많이 내주셨다"고 덧붙였다.
안소윤 기자 antahn22@sportschosun.com
