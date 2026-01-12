'은퇴 고민' 보아, SM 계약 종료 심경 "미련없이 떠납니다"

12일 보아는 "아낌없이 주고받은 만큼, 미련 없이 떠납니다. 함께한 시간에 감사드리며, 앞으로도 빛나는 에스엠엔터테인먼트를 응원하겠습니다. 고마웠습니다"라고 밝혔다.
앞서 오늘(12일) SM엔터테인먼트는 "당사는 보아와 오랜 시간 깊이 있는 논의를 거쳐, 12월 31일을 끝으로 25년 동행을 마무리하기로 협의했다"라며 보아와의 계약 종료를 알렸다.
또 "2000년 만 13살에 데뷔한 보아는 데뷔 25주년이 지난 현재까지 아시아 전역에 한류를 개척한 '해외진출의 아이콘'이자 '아시아의 별'로 글로벌 음악 팬들의 많은 사랑을 받아왔고, K팝 열풍을 이끌고 있는 수많은 후배들의 롤모델이 되었다"라면서 "비록 당사와의 전속 계약은 종료되나, 보아가 앞으로 보여줄 새로운 활동과 도전 속에서 자신의 역량을 마음껏 발휘하며 '아시아의 별'로서 더욱 빛나는 행보를 이어 가길 응원하겠다"라고 전했다.
한편 보아는 2000년 데뷔해 '넘버원'(No.1), '발렌티'(Valenti), '아틀란티스 소녀', '마이 네임'(My name), '걸스 온 탑'(Girls On Top), '허리케인 비너스'(Hurricane Venus) 등 수많은 히트곡을 탄생시키며 일본에서도 전성기를 열었다. 2024년 악플에 마음고생을 하며 은퇴 암시, 팬들의 걱정을 자아낸 바 있다.