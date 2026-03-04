기적의 회복 속도, 불굴의 의지...김원중 불펜 피칭도 했다, 개막전 가능할까

기사입력 2026-03-04 15:44


기적의 회복 속도, 불굴의 의지...김원중 불펜 피칭도 했다, 개막전 가…
사진제공=롯데 자이언츠

[스포츠조선 김용 기자] 기적의 회복 속도, 개막전 등판할까.

롯데 자이언츠 김원중이 개막전 등판을 향한 채비를 갖춰가고 있다.

롯데는 4일 일본 미야자키 스프링 캠프에서 2026 시즌 마지막 전지 훈련을 진행했다.

이날 마지막 훈련에서 눈에 띈 건 마무리 김원중의 불펜 피칭. 엄청난 기대를 모으고 있는 두 외국인 선수 로드리게스와 비슬리 외에 김원중, 윤성빈, 홍민기, 박정민, 김영준이 30개씩의 공을 불펜에서 뿌렸다.


기적의 회복 속도, 불굴의 의지...김원중 불펜 피칭도 했다, 개막전 가…
사진제공=롯데 자이언츠
다른 선수들은 일찍부터 불펜에서 공을 던졌지만, 김원중은 이날이 처음. 김원중은 스프링 캠프 개막을 앞두고 불의의 교통 사고를 당하며 늑골 미세 골절을 당해시작이 늦어졌다. 당초 스프링 캠프에서 공을 던질 수 있을까에 대한 의문 부호까지 붙었지만, 김원중은 지난달 27일 하프 피칭을 한 뒤 이날 처음으로 불펜 마운드에 섰다.

100%의 힘은 아니지만, 가볍게 공을 던져보며 투구 감각을 끌어올렸다. 부상 회복 여부보다, 어떻게든 팀에 도움이 돼야 한다는 일념에 김원중은 부상 후유증 등의 걱정은 잊고 운동에 몰두하고 있다.

일단 예상보다 빠르게 피칭을 했다는 자체가 고무적. 개막 시점 팀 부동의 마무리가 준비가 돼있느냐, 그렇지 않느냐는 하늘과 땅 차이다. 안그래도 야수들의 대만 불법 도박 파문으로 분위기가 뒤숭숭하고 전력도 약화된 롯데이기에 김원중의 건강은 매우 중요한 이슈다.

일단 이제 불펜 피칭을 시작했으니, 시범경기에 곧바로 투입되지는 않을 전망. 그래도 순조롭게 풀리면 시범경기 후반부에는 실전에도 나설 수 있을 것으로 보인다. 그 때 큰 문제가 없다면 개막 시점 투입도 가능한 시나리오가 된다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

안선영, 난동 끝 결박된 치매 母에 충격 "인간의 기본 존엄 무너져"

2.

엄태웅♥윤혜진 딸, 선화예중 입학식 등장..175cm 교복 자태 '우월 유전자'

3.

'또 소파에 신발 올리기'...이영은, '왕사남' 보러갔다 공중도덕 논란

4.

'장원영 언니' 장다아, '살목지'로 스크린 데뷔 "감정 그라데이션 보여줄 것"

5.

[단독] 김선호, 빵집 취업했다..김희애·차승원과 '봉주르빵집' 합류

스포츠 많이본뉴스
1.

'체코전 선발 전격 공개' 류지현 감독…"최고 인기 스포츠인데, 최근 실망만 드렸다"[도쿄 일문일답]

2.

'와 진짜 타격 8위팀 맞나' 23득점-32안타 대폭발! 완전 다른 팀 됐다

3.

한국팀 대반전! 중국 박살 내고 'WBC 최고 기록 보유'→외신 집중 조명…국가별 실력차 극명, 2026 대회는?

4.

"한국 이긴 거 봤잖아" 다크호스 호주, 'WBC 첫 1R 통과' 이끈 명장의 자신감…또 이변 만드나

5.

"역대 최강 마운드" 한국 8강 라이벌 대만, '연봉만 47억' 특급 에이스 첫 경기 출격

스포츠 많이본뉴스
1.

'체코전 선발 전격 공개' 류지현 감독…"최고 인기 스포츠인데, 최근 실망만 드렸다"[도쿄 일문일답]

2.

'와 진짜 타격 8위팀 맞나' 23득점-32안타 대폭발! 완전 다른 팀 됐다

3.

한국팀 대반전! 중국 박살 내고 'WBC 최고 기록 보유'→외신 집중 조명…국가별 실력차 극명, 2026 대회는?

4.

"한국 이긴 거 봤잖아" 다크호스 호주, 'WBC 첫 1R 통과' 이끈 명장의 자신감…또 이변 만드나

5.

"역대 최강 마운드" 한국 8강 라이벌 대만, '연봉만 47억' 특급 에이스 첫 경기 출격

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.