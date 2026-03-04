류진, 첫째 子 찬형 버클리 음대 합격 "대학 한 곳만 지원해 불안했다"
[스포츠조선 조윤선 기자] 배우 류진이 첫째 아들 찬형의 근황을 전했다.
4일 유튜브 채널 '여성동아'는 '유튜브 실버버튼, 장남 버클리 음대 합격까지 겹경사 | 결혼 20주년 맞은 배우 류진·이혜선 부부'라는 제목으로 영상을 게재했다. 영상에는 류진·이혜선 부부가 출연해 첫째 찬형의 대학 합격에 대해 언급했다.
류진은 최근 버클리 음대에 합격한 첫째 찬형에 대해 "찬형이가 되게 호기심이 많다. 물론 의사, 과학자 같은 (꿈도) 이야기했지만 의외의 선택을 한 것 같다. 대학에 들어갔다는 것보다도 그게 더 놀랐던 거 같다"고 말했다.
그는 "결국 본인이 하고자 하는 걸 이루어냈다고 생각했다. 찬형이가 약간 자기가 하고자 하는 거에 꽂히면 올인하는 성향이 있다"며 "그래서 사실 대학 입학도 축하할 일이지만 그런 선택을 한 것도 상당히 놀라웠다"고 밝혔다.
이혜선은 "사실 찬형이가 지원한 대학은 한 군데뿐이었다. 찬형이 스스로가 (처음부터) 이 학교를 목표로 생각하고 준비했다기보다는 (학창 시절 활동했던) 청소년 문화해설사 경험이나 지금까지 본인이 해왔던 것들과 제일 잘 맞는 학과나 학교가 어디인가 생각했을 때 이 학교라는 확신을 갖고 도전했다"고 설명했다.
그러면서 "사실 나도 처음 입시를 겪는 부모이고, 미국 입시는 생소한 부분이 커서 아이를 아무리 믿는다고 해도 불안감은 무시할 수 없는 부분이었다"며 "그런데 워낙 찬형이는 확신을 가지면 결과물은 스스로 만들어내려는 의지가 강하다. 나도 처음에는 '자만이다. 어떻게 저렇게 확신을 갖지'라고 생각했는데 좋은 성과로 연결이 된 것 같다"고 전했다.
한편 류진은 2006년 승무원 출신 이혜선과 결혼해 슬하에 찬형·찬호 두 아들을 두고 있다. 과거 류진과 두 아들은 MBC '일밤-아빠! 어디가?'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 찬형은 버클리 음대 음악산업리더십 전공에 합격해 오는 8월 입학을 앞두고 있다.
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.