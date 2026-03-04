[오피셜]대한축구협회, 남자 U-20 대표팀 사령탑에 제주 잔류시킨 김정수 대행 선임

기사입력 2026-03-04 10:08


[오피셜]대한축구협회, 남자 U-20 대표팀 사령탑에 제주 잔류시킨 김정…
제주월드컵경기장/ K리그 승강플레이오프/ 2차전/ 승강PO/ 제주SKFC vs 수원삼성블루윙즈/ 제주 김동준, 김정수 감독대행/ 경기 종료/ 승리 세레머니/ 잔류 기쁨/ 포옹/ 사진 정재훈

[오피셜]대한축구협회, 남자 U-20 대표팀 사령탑에 제주 잔류시킨 김정…

[스포츠조선 김성원 기자]대한축구협회(KFA)가 남자 20세 이하(U-20) 대표팀을 이끌 신임 감독으로 김정수 전 제주 SK 감독대행을 선임했다.

김 감독은 지난해까지 제주SK 수석코치를 역임했다. 지난 시즌에는 김학범 감독이 도중하차하자 감독대행으로 제주를 이끌며 팀의 K리그1 잔류에 기여했다.

KFA가 처음으로 실시한 연령별 대표팀 감독 공개채용을 통해 김정수 감독을 선임한 전력강화위원회는 "김 감독은 연령별 대표팀 지도 경험과 현장 경험을 두루 갖추고 있으며, 해당 연령대 선수 육성과 국제대회 준비에 대한 구체적인 방향성을 제시해 가장 높은 종합평가를 받았다"고 선정 배경을 밝혔다.

전력강화위원회는 지난 1월부터 진행된 채용과정에서 서류 심사와 온라인 설명회, 프레젠테이션(PT) 및 심층면접을 거쳐 후보자들을 다각도로 평가했다. 전력강화위원회는 지원자들이 제출한 대표팀 운영 계획서를 바탕으로 국제대회 준비 전략, 축구 철학, 한국축구기술철학(MIK) 이행 방안, 상위 연령 대표팀과의 연계성 등을 종합적으로 검토했다.


[오피셜]대한축구협회, 남자 U-20 대표팀 사령탑에 제주 잔류시킨 김정…
수원월드컵경기장/ K리그 승강플레이오프/ 1차전/ 승강PO/ 수원삼성블루윙즈 vs 제주SK/ 제주 김정수 감독/ 사진 박정훈
김 감독은 연령별 대표팀에 대한 높은 이해도와 구체적인 팀 운영 계획을 제시하며 가장 높은 평가를 받은 것으로 알려졌다. 선수 시절 대전시티즌, 부천 SK에서 활약한 김 감독은 지도자로는 광주FC 코치를 거쳐, 2014년부터 2023년까지 대한축구협회 전임지도자로 활동했다. 각 연령별 대표팀을 지도하며 쌓은 연령별 선수들의 전술 이해도 향상 및 심리 파악에 큰 강점이 있는 것으로 여겨진다.

또 U-17 대표팀 감독을 맡아 2019년 브라질 FIFA U-17 월드컵 8강 진출을 이끌며 국제 무대에서의 경쟁력도 입증했다. 이후 U-20 대표팀 감독을 역임했으나, 당시 AFC U-20 아시안컵과 FIFA U-20 월드컵이 코로나19로 취소되면서 국제 대회 출전은 하지 못했다.

김 감독 선임과 함께 새롭게 출범하는 U-20 대표팀은 3월 A매치 기간을 활용해 첫 소집훈련에 나서며, 2027년 U-20 아시안컵과 월드컵 준비에 본격적으로 돌입한다.
김성원 기자 newsme@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

2.

'흑백2' 김희은 "요리 반대한 父에 맞아 가출, 내 요리 한번도 못 드셨다" ('동상이몽2')

3.

유튜브계 유재석되나…김선태, 개설 하루 만에 40만↑ 단숨에 '실버버튼'

4.

'15억 사기' 양치승, 새 사업 준비 중 날벼락 "사람 때문에 말썽 생겨"

5.

'남편과 별거' 안선영, 의미심장 SNS "결혼을 인생목표로 두면 안돼, 독립은 소중하다"

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 대충격! 폭격에 목숨 위협→전용기 마드리드로 떠났다…AFC 대회 일정 연기 '전쟁 장기화 우려'

2.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

3.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

4.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

5.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여전히 가능..."PSG 재계약 제안, 답변 안 해"→"상황 매우 불확실"

스포츠 많이본뉴스
1.

호날두 대충격! 폭격에 목숨 위협→전용기 마드리드로 떠났다…AFC 대회 일정 연기 '전쟁 장기화 우려'

2.

이강인 파격 결단! PSG 재계약 요구 거부, 'AT 마드리드 이적' 현실화…"파리 생활 정리"→스페인 러브콜 관심

3.

사상 초유 사태! 토트넘 신임 감독 '충격 경질' 임박→"막상 와보니 구단 엉망"…차기 감독 해리 레드냅

4.

호날두 美 대사관 폭격 사우디 대탈출? 1200억 호화 전용기 스페인 도착…축구 '올스톱', 탑승 여부는 불분명

5.

미쳤다! '韓 최고 재능' 이강인, 손흥민-김민재 뛰어넘는 최고 대우 여전히 가능..."PSG 재계약 제안, 답변 안 해"→"상황 매우 불확실"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.