故 앙드레김 입양子 "父 떠나고 경영악화→극단적 생각까지..母·형제 없어 혼자 감당"

[스포츠조선 김소희 기자] 故 앙드레김의 외아들 김중도 대표가 아버지에 대한 그리움을 전했다.
3일 유튜브 채널 'CGN'에는 "아버지 '앙드레김'이 돌아가신 뒤, 나에게 찾아온 하나님 아버지 | 김중도 대표 (앙드레김 아뜰리에)"라는 제목의 영상이 업로드 됐다.
이날 故 앙드레김의 외아들 김중도 대표가 출연, 아버지인 故 앙드레김을 회상하며 자신의 힘들었던 시기를 솔직하게 털어놨다.
김중도 대표는 아버지인 故 앙드레김을 떠올리며 "갑자기 돌아가셔서 고충이 많았다. 사업에 일 배울 시간도 없이 갑자기 투입이 됐다. 배우고 일하고 배우고 일하다 보니 너무 힘들었던 부분이 많았다"라고 고백했다.
이어 "제가 형제도 없다. 아버지랑 둘이 있었는데 혼자가 되다 보니 혼자 감내해야 하는 시간들이 많이 있었다"라며 "2024년 정도에는 회사 자금이 힘들었을 때 '너무 힘들다. 왜 내가 이렇게 힘들어야 하지? 아버지, 왜 돌아가셔서 나를 이렇게 힘들게 하시지?'라는 생각까지 하며 안 좋은 마음도 갖게 됐다"고 전했다.
그가 삶의 문턱에서 마음을 다잡을 수 있었던 계기는 종교였다. 김 대표는 "힘들다는 생각이 들 때, 저희 건물 옥상에 올라간 적이 있다. 그날 밤 극단적인 생각까지 했는데, 갑자기 그런 마음을 먹으려는 순간 (하나님) 음성이 들렸다. '내게로 오라'라는 말이 세 번 들렸다"고 회상했다.
또한 그는 故 앙드레김의 아들로서 겪은 삶의 애환도 털어놓았다. 김 대표는 "아버지가 워낙 큰 분이어서 부담스러운 부분이 많았다. '내가 왜 이런 걸 겪어야 하지'라며 원망도 많이 했지만, 지금 생각하면 감사한 마음이고, 너무 보고 싶고 그립다. 하나부터 열까지 많이 챙겨주셨다"라고 말했다. 이어 "제가 어머니가 안 계셔서 엄마, 아빠 역할을 혼자 다 하셨다. 어릴 때는 학교도 다 데려다주셨는데, 그때는 부담스러웠지만 지금 생각해보면 너무 감사하다"라고 덧붙였다.
김중도 대표는 아버지가 떠난 뒤 느낀 고독함도 전했다. 그는 "아버지가 떠난 뒤 몇 년간 마음고생을 했다. 외롭고 허전해서 트라우마가 생기기도 했다"면서 "지금 아버지의 일을 이어받아 하고 있는데, 작업실에서 아버지가 만드신 의상 등 흔적들을 매일 본다. 그때마다 너무 그립고, 비록 보이지는 않지만 함께 있는 느낌이 든다"고 전했다.
한편 앙드레김은 지난 2010년 별세했다. 평생 미혼으로 살았던 고인은 지난 1982년 김중도를 입양한 것으로 알려졌다. 김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com