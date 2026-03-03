이은형, 말 느린 18개월 子 걱정에 눈물 "우리를 안 보는 느낌"

기사입력 2026-03-03 21:55


이은형, 말 느린 18개월 子 걱정에 눈물 "우리를 안 보는 느낌"

[스포츠조선 이우주 기자] 개그맨 강재준 이은형 부부가 아들 육아 걱정을 토로했다.

3일 유튜브 채널 '기유TV'에서는 '현조야…너 어떤 애야 대체'라는 제목의 영상이 게재됐다.

아동심리전문가를 집으로 초대한 강재준 이은형 부부. 강재준은 "저희 현조가 말이 좀 느린 거 아니냐는 얘기가 많아서 걱정이 되는 부분도 있고 현조 개월 수에 비해서 발달 과정이 어떤가도 너무 궁금하다"며 육아 고민을 털어놨다.

전문가는 "아이와 상호작용할 때 눈이 많이 마주치는 게 중요하다"며 "현조는 자기가 좋아하는 강 몰두하는 걸 좋아하는 아기다. 눈을 자주 마주쳐야 시회성의 기본이 되는 상호작용이 더 많이 올라갈 수 있다"고 설명했다.


이은형, 말 느린 18개월 子 걱정에 눈물 "우리를 안 보는 느낌"
이은형은 "그래서 그거 때문에 걱정이 됐다. 우리를 잘 안 보는 느낌 때문에. 호명이나 이런 건 너무 좋은데"라고 토로했고 전문가는 "사람보다 새롭고 내가 관심 있어하는 것에 관심이 더 많은 아이"라고 밝혔다.

이에 이은형은 "울었다. 얘가 말이 느릴 수 있고 말하겠다는 건 알겠는데 나의 방식이 잘못한 건가? 하는 자책 때문에 눈물이 났다"고 털어놨다.

이에 현조에 대한 발달검사를 한 두 사람. 아이가 파란색 범위 안에 있는 게 중요하다"며 "제가 안도하고 괜찮다고 생각한 부분은 현조가 상호작용도 되고 실제 상호성이 꽤 괜찮다. 자기가 스스로 하려 하는 자주행동도 높고 대근육도 높다"고 밝혔다.

이어 "그리고 두 분이 걱정하셨던 표현, 언어는 두 개 다 다른 거에 비해서 좀 낮지만 경계선에도 닿지 않았다. 걱정하실 필요 없고 상호작용을 조금 바꾸면서 기다리는 게 좋겠다"고 안심시켰다.


전문가는 "'애가 왜 말을 안 하지?' 이런 생각이 들 수 있지 않냐. 말을 안 하는 거에는 여러 가지 이유가 있는데 하나는 아이의 기질도 굉장히 중요한 요인"이라며 "현조는 좋아하는 것에 몰두하고 반복하는 아기다. 일단은 자기가 몰두하면 말하는 걸 까먹지 않겠냐"고 밝혔다.

wjlee@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이

2.

정국, 주거지 23차례 찾아간 브라질女 구속기소…"사랑이었다" 주장

3.

김혜영, 사구체신염 투병 고백 "신장에 구멍나 이식해야 한다고…하늘 무너져"

4.

홍석천 딸 결혼식, 변우석·추영우 온다…초특급 하객 리스트 공개

5.

김선태, '충주맨' 내려놓더니 결국…"돈 더 벌고 싶었다" 퇴직 속내 고백

연예 많이본뉴스
1.

'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이

2.

정국, 주거지 23차례 찾아간 브라질女 구속기소…"사랑이었다" 주장

3.

김혜영, 사구체신염 투병 고백 "신장에 구멍나 이식해야 한다고…하늘 무너져"

4.

홍석천 딸 결혼식, 변우석·추영우 온다…초특급 하객 리스트 공개

5.

김선태, '충주맨' 내려놓더니 결국…"돈 더 벌고 싶었다" 퇴직 속내 고백

스포츠 많이본뉴스
1.

"땀날 만큼 긴장" 25년 차 최고참에게 쏟아진 '칭찬 세례', 진땀 났던 10년 만의 '친정' 복귀전

2.

[현장인터뷰]'뒤늦은 합류' FC서울 야잔 "이적 시장 다 말할 수 없지만…나는 프로 선수, 게을리하지 않았다"

3.

'韓 9볼넷 진화' 고마운 日 투수들에게 큰 실수할 뻔…"승리 지켜줘 고맙다"

4.

"KBO 역수출 신화 개봉박두!" MLB도 인정! 폰세, 캠프 인상적 12人 선정 "구위 확 달라졌다"

5.

[현장인터뷰]'이정효 매직'에 눈물 펑펑 日, FC서울과 '리턴 매치'…"한일전 흥미진진"→"좌절의 결과, 목표는 亞 1등 클럽"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.