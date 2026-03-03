'韓 타선 미쳤다' 日 대표팀 제압한 NPB팀 폭격하다니…적장 "굉장히 파워풀한 타자들 많아 인상적"

기사입력 2026-03-03 16:44


3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 오릭스 기시다 감독이 라인업을 교환하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/

3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 2회초 2사 1,3루 김도영이 3점홈런을 치고 기뻐하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/

[오사카=스포츠조선 김민경 기자] "굉장히 파워풀한 타자들이 많았다는 게 인상적이었다."

2026년 WBC에 출전하는 한국 타자들의 방망이가 매섭다. C조 조별리그를 앞두고 2일과 3일 이틀에 걸쳐 일본 오사카 교세라돔에서 일본프로야구(NPB) 팀과 연습 경기를 치렀다. 한국은 2경기에서 홈런 4개 포함 장단 19안타를 몰아치며 10점을 뽑았다.

단연 가장 돋보이는 타자는 김도영. 류지현 한국 감독은 일본 오키나와 연습 경기 마지막날 김도영의 활약상을 지켜본 뒤 강한 1번타자 기용을 결심했다.

류 감독은 "오키나와 마지막 연습 경기에서는 특히 변화구를 받아치며 홈런 내지 안타를 치는 모습을 굉장히 인상 깊게 봤다"고 칭찬했다.

강인권 한국 수석코치 역시 "오키나와에 처음 합류했을 때는 사실 타격 컨디션이 그리 좋아 보이지 않았는데, 마지막 경기에서 너무 좋아서 기대가 되더라"며 WBC라는 큰 무대에서도 김도영이 펄펄 날 것을 믿어 의심치 않았다.

김도영은 2경기 통틀어 6타수 3안타(2홈런) 4타점 3득점 맹타를 휘둘렀다. 홈런 2개가 모두 결정적인 상황에 나와 더 인상 깊었다. 2일 한신 타이거스전에서는 2-3으로 뒤진 5회 좌월 솔로포를 터트려 3대3 무승부를 이끌었고, 3일 오릭스 버팔로스전에서는 2-0으로 앞선 2회 3점 홈런을 터트려 6득점 빅이닝을 만들었다.

김도영은 이날 홈런을 묻자 "(홈런 치기 전에 파울타구에 정강이를 맞아서) 그때는 조금 아팠다. 아파서 약간 소심해져서 가볍게 쳤던 게 오히려 좋은 결과로 이어진 것 같다"고 했다.

셰인 위트컴과 안현민도 홈런 행진에 동참했다. 위트컴은 오사카 일정부터 뒤늦게 합류해 컨디션을 조절할 시간이 부족했고, 타석에서 긴 침묵이 이어졌다. 위트컴은 5회초 1사 주자 없는 상황에서 좌월 홈런을 날려 7-3으로 거리를 벌렸다. 대표팀 데뷔 안타를 홈런으로 화려하게 장식한 순간이었다.


3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 5회초 위트컴이 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/

3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 9회초 안현민이 솔로홈런을 치고 기뻐하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/

위트컴은 "좋은 선수들, 진짜 대단한 선수들이 많이 준비한 것 같아서 이번 대회가 정말 기대된다. 홈런은 원하는 공을 기다리고 있었는데, 마지막에 공을 쫓아가는 타격을 했던 것 같아서 인내심을 갖고 기다렸는데 원했던 공이 와서 칠 수 있었다"고 설명했다.

한국의 또 다른 기대주 안현민은 7-5로 쫓긴 9회 오릭스의 추격 의지를 꺾은 우월 솔로포를 터트렸다. 한국은 덕분에 8대5로 승리했다.

안현민은 "이제 감이 다 올라온 것 같다. 우리가 본선 8강에 진출하려고 노력을 하고 있다. 충분히 좋은 분위기로 가고 있다고 생각해서 잘 하던대로 하면 충분히 8강에 갈 수 있지 않을까 생각한다"고 힘줘 말했다.

홈런을 친 3타자 외에도 이정후 문보경 박동원 등도 적재적소에서 필요한 안타를 쳐내며 상대 마운드를 쉴 틈 없이 압박했다.

오릭스는 2일 일본 대표팀과 연습경기에서 4대3으로 승리했던 팀이다. 한국전에 나선 선수 구성은 조금 다르긴 했지만, 1월부터 부지런히 컨디션을 끌어올린 한국 타자들의 매서운 방망이를 감당하지 못했다.

기시다 마모루 오릭스 감독은 "굉장히 파워풀한 타자들이 많았다는 게 인상적이었다. 우리가 홈런 3개를 허용했다. 박력 넘치는 모습을 보여줬다"고 인정했다.

류 감독은 1승1무로 마지막 모의고사를 마친 뒤 "아쉬운 점은 없다. 스프링캠프 전에 1월 사이판 캠프부터 준비해 왔다. 오키나와를 거쳐 오사카까지 오면서 준비가 다 끝난 것 같다. 도쿄로 넘어가면 이제 싸워야 한다. 준비가 다 됐다고 생각한다. 준비한 만큼 도쿄에서 좋은 모습을 보여드리겠다"고 힘줘 말했다.

다만 이날 볼넷 9개 사구 1개를 내준 불펜은 고민이 될 듯하다.

기시다 감독은 "볼넷이 9개로 많은 덕분에 출루할 수 있었지만, 그다음 타자들을 한국 투수들이 잘 처리한 것 같다. 중요할 때는 잘 막아내는 좋은 피칭을 한 게 아닐까 생각한다"고 했다.


3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 한국이 8대5로 승리했다. 경기를 끝낸 일본 투수 고바야시에게 공을 건네는 박해민의 모습. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/

오사카=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

