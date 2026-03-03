'볼넷-홈런-사구-홈런' 박세웅, 2이닝 7실점 걱정 커진다 → 롯데 마지막 연습경기, SSG에 5-10 패배 [미야자키 현장]

기사입력 2026-03-03 15:51


'볼넷-홈런-사구-홈런' 박세웅, 2이닝 7실점 걱정 커진다 → 롯데 마…
사진제공=SSG랜더스

'볼넷-홈런-사구-홈런' 박세웅, 2이닝 7실점 걱정 커진다 → 롯데 마…
사진제공=롯데자이언츠

[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 토종 1선발 박세웅이 스프링캠프 마지막 연습경기에서 불안감을 노출했다.

롯데는 3일 일본 미야자키 니시키바루 구장에서 열린 SSG 랜더스와 연습경기에서 5대10으로 졌다. 박세웅이 난타를 당한 점이 우려를 키웠다.

박세웅은 1-2로 뒤진 4회말 두 번째 투수로 등판했다. 박세웅은 4회 5회 6회 매이닝 실점했다. 특히 6회에는 아웃카운트를 하나도 잡지 못하고 4실점했다. 박세웅은 2이닝 7실점으로 물러났다.

롯데가 계획한 베스트 시나리오는 선발 3명 나균안-박세웅-김진욱으로 경기를 끝내는 것이었다. 하지만 박세웅이 흔들리면서 6회에 정현수가 투입됐다.

박세웅은 4회말 1사 2루에 정준재에게 좌중간 적시타를 맞았다. 이어서 박성한에게 좌중간 적시 2루타를 연달아 맞았다.

5회말에는 1사 2루에서 한유섬에게 또 적시타를 허용했다.

6회말에는 선두타자를 볼넷으로 내보냈다. 2차 드래프트 이적생 문상준에게 홈런을 맞았다. 다음 타자는 몸에 맞는 공으로 출루시켰다. 안상현에게 또 2점 홈런을 맞았다.

롯데 벤치는 더 기다리지 못하고 투수를 바꿨다.


롯데는 그나마 나균안과 김진욱이 안정적인 투구를 보였다는 점이 위안거리다.

나균안은 1회에 2점을 줬지만 2회 3회를 실점 없이 책임졌다.

7회에 등판한 김진욱은 첫 이닝을 깔끔하게 넘겼다. 8회 1사 1, 2루 위기에서 1점을 주긴 했어도 현원회 김경민에게 삼진을 빼앗아내며 대량 실점을 모면했다.

또한 9회초 신예 박재엽 이서준의 연속 안타를 엮어 2점을 만회한 점도 희망을 줬다. 5회초에는 손성빈과 황성빈이 각각 솔로 홈런을 쏘아올리기도 했다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'흑백2' 김희은 셰프, "父에 재떨이 맞아 피 흘렸다...저금통 들고 가출" (동상이몽)

2.

[SC이슈] "편집 과정 쉽지 않지만"…나홍진 천억 쓴 신작 '호프', 칸영화제 유력 경쟁작 예측

3.

장윤정 "母, 보이스피싱 당했다" 충격 고백...권일용 "AI 악용 범죄 조심"

4.

"블랙핑크, 최고의 전성기로 돌아왔다"…美 롤링스톤·빌보드 극찬 세례

5.

'40세' 오초희, 쌍둥이 출산 후 출혈로 중환자실 "아기들 인큐베이터"

스포츠 많이본뉴스
1.

"외야 글러브 있나?" 김경문 감독의 눈, 다시 한번 통할까…"10년 동안 한 포수 내려놓기 서운했는데"

2.

"죄송합니다. 인정합니다" 불성실 논란 신인, 청문회 개최! → "가족 대화방에 기사가 올라온 거예요" [미야자키 현장]

3.

롯데 선발 김진욱→나균안 긴급 변경! 경기 직전 무슨 일인가 [미야자키 현장]

4.

'ML 136G 클래스' 더닝, 국대 데뷔전 완벽했다…난감한 2실책에도 3이닝 무실점 쾌투

5.

김도영 이어 위트컴까지 터졌다! 日 떨고 있나? "ML 출신, 위협될 타격 능력"

스포츠 많이본뉴스
1.

"외야 글러브 있나?" 김경문 감독의 눈, 다시 한번 통할까…"10년 동안 한 포수 내려놓기 서운했는데"

2.

"죄송합니다. 인정합니다" 불성실 논란 신인, 청문회 개최! → "가족 대화방에 기사가 올라온 거예요" [미야자키 현장]

3.

롯데 선발 김진욱→나균안 긴급 변경! 경기 직전 무슨 일인가 [미야자키 현장]

4.

'ML 136G 클래스' 더닝, 국대 데뷔전 완벽했다…난감한 2실책에도 3이닝 무실점 쾌투

5.

김도영 이어 위트컴까지 터졌다! 日 떨고 있나? "ML 출신, 위협될 타격 능력"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.