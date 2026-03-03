'볼넷-홈런-사구-홈런' 박세웅, 2이닝 7실점 걱정 커진다 → 롯데 마지막 연습경기, SSG에 5-10 패배 [미야자키 현장]

|
[미야자키(일본)=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 토종 1선발 박세웅이 스프링캠프 마지막 연습경기에서 불안감을 노출했다.
롯데가 계획한 베스트 시나리오는 선발 3명 나균안-박세웅-김진욱으로 경기를 끝내는 것이었다. 하지만 박세웅이 흔들리면서 6회에 정현수가 투입됐다.
6회말에는 선두타자를 볼넷으로 내보냈다. 2차 드래프트 이적생 문상준에게 홈런을 맞았다. 다음 타자는 몸에 맞는 공으로 출루시켰다. 안상현에게 또 2점 홈런을 맞았다.
롯데 벤치는 더 기다리지 못하고 투수를 바꿨다.
롯데는 그나마 나균안과 김진욱이 안정적인 투구를 보였다는 점이 위안거리다.
나균안은 1회에 2점을 줬지만 2회 3회를 실점 없이 책임졌다.
7회에 등판한 김진욱은 첫 이닝을 깔끔하게 넘겼다. 8회 1사 1, 2루 위기에서 1점을 주긴 했어도 현원회 김경민에게 삼진을 빼앗아내며 대량 실점을 모면했다.
또한 9회초 신예 박재엽 이서준의 연속 안타를 엮어 2점을 만회한 점도 희망을 줬다. 5회초에는 손성빈과 황성빈이 각각 솔로 홈런을 쏘아올리기도 했다.
한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com