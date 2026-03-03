'ML 136G 클래스' 더닝, 국대 데뷔전 완벽했다…난감한 2실책에도 3이닝 무실점 쾌투

3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 WBC(월드베이스볼클래식) 한국과 오릭스 버팔로스의 경기. 한국 선발투수 데인 더닝이 역투하고 있다. 오사카(일본)=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2026.03.03/
[오사카=스포츠조선 김민경 기자] 데인 더닝(시애틀 매리너스)이 국가대표 데뷔전을 성공적으로 마쳤다.
더닝은 3일 일본 오사카 교세라돔에서 열린 오릭스 버팔로스와 연습 경기에 선발 등판해 3이닝 37구 3안타 무4사구 1삼진 무실점 쾌투를 펼쳤다.
2026년 WBC 개막을 앞두고 마지막 실전 점검 무대. 류지현 한국 감독은 더닝을 비롯한 투수들의 전반적인 컨디션, 김혜성을 비롯한 주요 타자들의 타격감을 더 끌어올린 뒤 5일 체코와 대회 첫 경기를 맞이하고자 했다.
류 감독은 "더닝은 2~3이닝 정도 투구를 예상한다. 투구 수는 45개가 기준이 될 것이다. 이닝이 끝나는 순간에 어떻게 끝날지 보면서 운영하려 한다"고 했다.
마지막 체크 포인트와 관련해서는 "오키나와 경기 때 불펜 투수들의 내용보다 어제(2일) 경기에서 불펜 투수들의 구위나 전체적인 밸런스가 좋아진 것을 확인했다. 오늘도 더닝 이후에 끊어서 불펜이 나올 것이다. 그 선수들의 컨디션을 보고 우리가 체코전에 투입될 선수들, 또 뒤에 하루 더 쉬고 들어갈 선수들이 날짜별로 있다. 경기에 맞춰서 어떻게 준비시킬 것인지 경기 끝나고 다시 정리해야 할 것 같다"고 밝혔다.