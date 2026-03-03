허경환, '놀뭐' 고정 멤버됐다..공식 출연진에 정식 등재, 유재석과 이름 나란히[SC이슈]
[스포츠조선 김소희 기자] 개그맨 허경환이 '놀면 뭐하니?' 고정 출연진에 공식 등재됐다.
3일 MBC '놀면 뭐하니?' 측은 각 포털사이트에 등록된 프로그램 고정 출연진 명단을 수정했다. 기존 멤버인 유재석, 하하, 주우재와 함께 허경환의 이름이 공식적으로 추가되면서, 향후 프로그램에서 그가 어떤 역할을 맡을지 시청자들의 관심이 집중되고 있다.
최근 '놀면 뭐하니?' 측은 로고와 유튜브 채널 아트워크에 상징 캐릭터를 추가하며 허경환의 합류를 미리 예고했다. 기존 산앙(유재석), 햄스터(하하), 여우(주우재) 캐릭터에 이어 카피바라(허경환) 캐릭터가 새롭게 등장한 것. 기존 3인 체제에서 4인 캐릭터 구도로 확장된 이번 변화는 프로그램의 다채로운 콘텐츠 가능성을 보여주는 신호로 평가된다.
허경환은 과거 다양한 예능에서 보여준 재치와 순발력, 특유의 유머 감각으로 많은 팬층을 확보하고 있다. 이번 합류로 '놀면 뭐하니?'는 기존 멤버들과 허경환이 만들어낼 새로운 케미스트리와 기상천외한 도전, 풍성한 웃음을 담아낼 수 있을 것으로 기대된다.
한편, 지난해 '놀면 뭐하니?' 고정 출연자였던 배우 이이경이 사생활 논란으로 하차한 이후, 프로그램은 3인 체제로 진행돼 왔다. 허경환의 합류로 4인 체제가 완성되면서, 시청자들은 프로그램의 변화에 대한 기대감을 높이고 있다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com
