앙미라, '3·1절 日여행' 논란에 억울함 토로 "왜 제가 잘못한 사람처럼"

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 양미라가 절친 지소연과의 일본 여행 영상 논란에 대한 입장을 밝혔다.
3일 양미라는 자신의 SNS를 통해 "어제부터 기사에 제 사진과 이름이 올라와 걱정하거나 오해하시는 분들이 많은 것 같다"며 말문을 열었다. 그는 "저는 2월 초 촬영을 다녀온 것뿐이고, 해당 영상은 제 유튜브 채널도 아니다. 그런데 왜 제 사진이 메인으로 올라와 있고, 제가 잘못한 사람처럼 되어 있는지 이해하기 어려웠다"고 토로했다.
이어 "갑자기 벌어진 이 상황을 받아들이기가 힘들었다. 모든 게 당황스럽고 속상했지만 쏟아지는 기사들 속에서 제가 할 수 있는 게 아무것도 없더라"며 "사람이 아무것도 하지 않았는데도 이런 일이 생길 수 있구나 싶어 억울하고 답답했다. 이런 말도 하지 않으면 병이 날 것 같아 용기를 냈다"고 심경을 밝혔다. 그러면서도 "늘 그랬듯 툴툴 털고 밝은 에너지로 채워보겠다. 3월도 파이팅"이라고 덧붙였다.
앞서 지난달 28일 지소연의 유튜브 채널에는 두 사람이 함께 일본 다카마쓰로 여행을 떠난 모습이 담긴 영상이 게재됐다.
그런데 영상이 올라온 이후 일부 네티즌들 사이에서 삼일절을 불과 몇 시간 앞두고 일본 여행 영상을 게시한 데 대한 지적이 나왔다.
논란이 커지자 지소연은 해당 영상을 비공개 처리하고 자신의 SNS를 통해 "보다 세심하게 살피지 못해 진심으로 송구하다"며 사과문을 올렸다.
지소연은 "해당 영상은 2월 11일에 다녀온 여행을 기록한 콘텐츠였으나, 게시 시점이 갖는 의미를 충분히 깊이 있게 생각하지 못한 자신의 불찰"이라 밝혔다. 이어 "의도와는 별개로 게시 시점으로 인해 불편함과 실망을 드린 점은 온전히 자신의 책임"이라며 "다시 한 번 죄송하다"고 사과했다.