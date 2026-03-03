아나운서 맞아? 손문선, 파격 바디프로필..애플힙+탄탄 기립근 '깜짝'
[스포츠조선 김소희 기자]전속 계약 소식으로 온라인을 뜨겁게 달군 아나운서 손문선의 추가 프로필 컷이 전격 공개됐다.
이번에 공개된 사진 속 손문선은 아나운서 출신이라고는 믿기 힘든 탄탄한 기립근과 운동으로 빚은 조각 같은 뒤태를 선보이며 '건강미 넘치는 아이콘'으로의 완벽한 변신을 재확인시켰다.
손문선 아나운서는 최근 자신의 유튜브 채널 '손문선넘네' 를 통해 거침없는 입담과 소탈한 매력을 선보이며 뉴미디어의 새로운 아이콘으로 급부상했다.
조회수와 화제성 면에서 압도적인 성과를 거두며 '선 넘는 매력'으로 대중을 사로잡은 그녀가 선택한 파트너는 콘텐츠 기획과 매니지먼트의 결합을 강점으로 하는 디씨엘이엔티다.
이번 계약을 통해 손문선은 기존의 강력한 팬덤을 기반으로 한 유튜브 활동은 물론, 지상파와 종편 등 레거시 미디어로의 활동 영역을 대폭 확대할 계획이다.
또한 디씨엘이엔티의 강점인 커머스 및 브랜디드 콘텐츠 등 다양한 비즈니스 모델에도 도전하며 '올라운더'의 새로운 기준을 제시할 예정이다.
함께 공개된 또 다른 사진에서 손문선은 블랙 니트와 블루 컬러의 수트 셋업으로 특유의 지적이고 깨끗한 미모까지 동시에 뽐내며, 야성미와 지성미를 넘나드는 '반전 매력'의 정점을 찍었다.
디씨엘이엔티 이장식 대표는 "손문선은 이미 뉴미디어에서 대체 불가능한 에너지를 입증했다"며 "그녀가 가진 폭발적인 화제성을 레거시 미디어와 커머스 시장에 이식해 시너지를 극대화할 것이며, 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다"고 자신감을 내비쳤다.
김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.