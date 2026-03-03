'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이

기사입력 2026-03-03 18:51


'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이

[스포츠조선 이지현 기자] 방송인 이휘재의 아내이자 플로리스트인 문정원이 오랜 침묵 끝에 근황을 전했다.

3일 문정원은 "어느새 3월, 2026년"이라는 글과 함께 사진과 영상 등을 게재했다.

공개한 사진에는 꽃과 물, 바람 등 자연풍경이 담겼다. 특히 눈 쌓인 길을 걷고 있는 아들의 뒷모습도 담겨 있어 눈길을 끈다.

어느덧 훌쩍 큰 아들의 모습과 더불어 평화로운 일상으로 근황을 알렸다.

문정원은 지난 2022년 8월 게시물을 올린 후 무려 3년 7개월 만에 글을 남겼다. 이에 댓글에는 "그리웠어요", "보고싶어요", "모두 잘 지내나요? 서언 서준 너무 보고싶어요" 등의 댓글이 남겨졌다.


'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이

'이휘재♥' 문정원, '자숙 4년' 캐나다 근황 전했다…훌쩍 큰 쌍둥이
한편 이휘재 문정원 가족은 쌍둥이 아들과 함꼐 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 많은 사랑을 받았다. 하지만 2021년 이웃과 층간소음 갈등, 장난감값 미지급 논란 등에 휩싸이면서 모든 활동을 중단하고, 자숙의 시간을 보낸 바 있으며, 이휘재는 2022년 소속사를 통해 데뷔 30년 만에 휴식기를 갖는다고 밝혔다. 이후 이들 가족은 캐나다에서 생활 중인 것으로 알려졌다.

olzllovely@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

태연, "티파니♥변요한 결혼 알고 있었냐" 팬 물음에.."모를 수가 있냐" 유쾌 반응

2.

아나운서 맞아? 손문선, 파격 바디프로필..애플힙+탄탄 기립근 '깜짝'

3.

'충주맨' 김선태, 청와대행 대신 개인 채널 택했다…퇴직 후 첫 행보

4.

'김정화♥' 유은성, 뇌암 투병 중 병원行 "종양이랑 친하게 지내겠다"

5.

임주환, 이천 물류센터 알바 근황 지운 '배우 아우라'…화려한 본업 복귀

연예 많이본뉴스
1.

태연, "티파니♥변요한 결혼 알고 있었냐" 팬 물음에.."모를 수가 있냐" 유쾌 반응

2.

아나운서 맞아? 손문선, 파격 바디프로필..애플힙+탄탄 기립근 '깜짝'

3.

'충주맨' 김선태, 청와대행 대신 개인 채널 택했다…퇴직 후 첫 행보

4.

'김정화♥' 유은성, 뇌암 투병 중 병원行 "종양이랑 친하게 지내겠다"

5.

임주환, 이천 물류센터 알바 근황 지운 '배우 아우라'…화려한 본업 복귀

스포츠 많이본뉴스
1.

'韓 타선 미쳤다' 日 대표팀 제압한 NPB팀 폭격하다니…적장 "굉장히 파워풀한 타자들 많아 인상적"

2.

'김도영·위트컴·안현민 홈런쇼+더닝 쾌투' 韓 좋았는데, LG 듀오 5실점 아쉽네…'1승1무' WBC 점검 완료, 도쿄 간다[오사카 리뷰]

3.

'볼넷-홈런-사구-홈런' 박세웅, 2이닝 7실점 걱정 커진다 → 롯데 마지막 연습경기, SSG에 5-10 패배 [미야자키 현장]

4.

초등학교 입학식에 '단디'가 떴다→축하 선물까지…"도전과 열정 가득찬 학교 생활 되길"

5.

"7332억 벌어야 하잖아, 이해해", '약체' 영국전 던지고 튀는 스쿠벌 논란...美 '캡틴'이 종식

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.